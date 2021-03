Explota una bomba davant d'un centre de proves PCR als Països Baixos

Un centre de proves per al coronavirus als voltants de la capital de Països Baixos, Amsterdam, ha sigut objectiu aquest dimecres d'un atac amb bomba, segons ha confirmat la Policia, la qual ha agregat que el succés no ha causat víctimes.

La Policia ha ressaltat per mitjà del seu compte en la xarxa social Twitter que el succés ha tingut lloc entorn de les 6.55 hores en la localitat de Bovenkarspel, situada a uns 50 quilòmetres de la capital.

Així mateix, ha ressaltat que l'explosió ha causat el trencament de finestres en les instal·lacions, si bé ha agregat que "no hi ha ferits". "La Policia està investigant. La zona està acordonada", ha agregat.

Segons les informacions arreplegades per l'agència alemanya de notícies DPA, en el lloc hi havia un guàrdia de seguretat present en el moment de l'explosió, si bé ha resultat il·lés. La Policia ha apuntat que l'atac pareix tindre com a objectiu el centre, tal com ha arreplegat una emissora local.

Durant el mes de gener va ser incendiat un centre de proves sobre el coronavirus a Urk, al nord d'Amsterdam, en el marc d'unes protestes contra les restriccions imposades per la pandèmia que van derivar en disturbis.