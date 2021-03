La Fiscalia arxiva el cas del xat d'exmilitars en no veure-hi delicte d'odi

La Fiscalia de Madrid ha arxivat la investigació oberta sobre un xat d'exmilitars en el qual parlaven de "pronunciaments" i d'afusellar a 26 milions d'espanyols, en entendre que els seus comentaris no són constitutius d'un delicte de discurs d'odi en tractar-se d'un xat privat.

Segons ha informat la Fiscalia de Madrid, els missatges que apareixen en un xat "privat" format per membres de la XIX promoció de l'Acadèmia General de l'Aire, de San Javier, no suposen aquest delicte perquè els seus integrants exposen opinions als altres participants "amb llibertat" i "en la confiança d'estar entre amics", sense que existeixi cap voluntat de publicitar-les fora d'aquest àmbit.

Per això "no concorren elements que permetin inferir que el xat va ser creat a fi de promoure, fomentar o incitar a l'odi, hostilitat o violència cap a un col·lectiu dels expressament contemplats com a grup".

El Ministeri Públic va obrir diligències el mes de desembre passat arran d'un escrit enviat pel Ministeri de Defensa que donava compte d'una informació relativa al citat xat, en el qual es parlava, entre altres qüestions, de la possibilitat de donar un cop d'estat contra el Govern o d'"afusellar a 26 milions de fills de puta".

Els integrants d'aquest xat havien enviat també una carta al Rei en la qual es feia una crítica contra el Govern, centrada en l'assetjament que diuen que s'exerceix al poder judicial i l'amenaça que això suposa per a la separació de poders, segons recorda la Fiscalia.

Subratlla que, segons la informació rebuda per Defensa, els integrants del grup van passar al retir fa molts anys, "alguns fa més de 40 anys", sense que cap estigui en actiu ni en la reserva, ni tan sols en altres organismes públics dependents del Ministeri de Defensa.

Així "l'actuació del grup quedava fora del seu àmbit de la competència administrativa o disciplinària", i a més la Brigada Provincial d'Informació va comunicar que el denominat "La XIX de l'Aire" és un xat privat, raó per la qual no s'ha pogut tenir accés al contingut d'aquest, encara que sí s'han acreditat els missatges que s'han fet públics.

Per a la Fiscalia es tracta d'un xat privat "on els integrants exposen amb llibertat les seves opinions als altres participis" i sense que existeixi cap voluntat "de donar publicitat a les mateixes fora d'aquest grup i en la confiança d'estar entre amics".

El Ministeri Públic posa de manifest que no s'han pogut contextualitzar els comentaris publicats, que "aïlladament" contemplats "constitueixen l'exteriorització d'una oposició a accions indeterminades i generals del Govern".

És més, els entén com una crítica "dura" emmarcada en el dret a la llibertat d'expressió i d'opinió, "constituïdes com a garanties institucionals per al debat públic i que possibilita la formació d'una opinió pública lliure".

Precisa no obstant això que, en la seva opinió, "els termes utilitzats podran reputar-se inapropiats, excessius i desafortunats, però no van néixer amb voluntat de publicitat, per la qual cosa la intencionalitat dels mateixos no pot ser equiparada a actes materials del món exterior i sinó més aviat a una manera d'expressar un descontentament amb la situació política actual".

La Fiscalia es refereix al camp d'acció "més ampli" que té la llibertat d'expressió sobre la llibertat d'informació "que es refereix a la narració de fets susceptibles de ser contrastats" i per tant la seva legitimitat respon a la veracitat.

"No ocorre el mateix amb la llibertat d'expressió" que, segons l'escrit, "al·ludeix a l'emissió de judicis personals i subjectius, creences, pensaments i opinions i la veracitat no entra en joc, ja que les idees i opinions no poden ser definides com a veraces o inveraces en una societat democràtica avançada".