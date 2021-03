Les infantes Elena i Cristina es van vacunar als Emirats Àrabs en una visita al seu pare

Les infantes Elena (57 anys) i Cristina (55), germanes del rei Felip VI, es van vacunar contra el coronavirus durant una visita al seu pare, Joan Carles I, a Abu Dhabi, on el monarca emèrit resideix des de fa diversos mesos, segons va informar ahir El Confidencial. Aquesta mateixa informació assegurava que també l'excap d'Estat (83) es va vacunar als Emirats Àrabs Units, així com el seu amic i exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán (76).

Fonts de La Zarzuela no van confirmar ni desmentit aquestes dades al·legant que Elena i Cristina ja «no són família reial», però van afegir que «el Rei no és responsable dels actes de les seves germanes». Les mateixes fonts van assegurar que tant Felip VI com Letizia i les seves filles rebran la vacuna «quan els toqui segons l'ordre establert». Les infantes van realitzar el viatge els dies 7 i 8 de febrer i van tornar a Espanya els dies 13 i 14, després de visitar el seu pare i rebre la vacuna.

A Espanya, les dosis de Pfizer i Moderna només estan autoritzades per a persones en residències de gent gran, persones majors de 80 anys i personal sanitari d'alt risc, mentre que les d'AstraZeneca s'estan administrant a menors de 55 pertanyents al personal docent, a les forces de Seguretat de l'Estat o sanitaris allunyats de la primera línia de resposta contra el coronavirus.

Trump i Melania, vacunats

En un altre ordre de coses, l'expresident Donald Trump i la seva dona, Melania Trump, es van vacunar el mes de gener, poc abans de deixar la Casa Blanca, segons va confirmar l'entorn de l'ex-president a diversos mitjans de comunicació. La segona dosi la van rebre ja quan havien deixat la residència presidencial, encara que no ha transcendit si es van posar la vacuna de Moderna o la de Pfizer.

Tant Donald com Melania Trump van contraure el coronavirus a finals de setembre i el mandatari va passar tres dies hospitalitzat a causa dels símptomes que patia. No obstant això, no es va posar la vacuna quan va començar la campanya de vacunació, tal com sí van fer públicament altres alts càrrecs com el vicepresident Mike Pence.

Trump ha manifestat el seu escepticisme sobre les vacunes en diverses ocasions i els experts han expressat la seva preocupació per l'efecte que puguin tenir els seus dubtes sobre la població. No obstant això, en la seva intervenció de diumenge, la primera en un acte polític després de deixar la Casa Blanca, Trump va instar la població a vacunar-se.