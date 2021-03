Irene Montero critica que el debat de manifestar-se el 8-M «criminalitza» el feminisme

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha criticat que el debat sobre les manifestacions del 8-M "fa el joc a l'extrema dreta" i cerca "criminalitzar" el feminisme. En una entrevista aquest dimecres al matí, Montero ha argumentat que tant el govern espanyol com el mateix moviment feminista ja han expressat la "necessitat de complir amb les indicacions sanitàries" i de prioritzar la salut. Montero ha afirmat que no assistirà a cap concentració presencial, ja que el govern espanyol ja ha dit que no ho farà, però ha rebutjat posar el focus en aquesta qüestió i no en els problemes que denuncia el moviment feminista.

D'altra banda, Montero ha esperat que aquest any es pugui aprovar la llei del 'només sí és sí' i ha rebutjat l'informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que en qüestiona les bases. La ministra d'Igualtat creu que el CGPJ se situa "del costat erroni" i ha defensat que cal que el consentiment estigui al centre.

"Si fos pel CGPJ tampoc hi hauria llei contra la violència de gènere", ha dit Montero, que ha remarcat que s'hi va posicionar en contra com també ho va fer amb la llei del matrimoni igualitari. "Deien veritables barbaritats", ha dit.

"Aquí no estem parlant de millorar un text sinó de si acceptem o no l'avenç de les dones", ha argumentat Montero, que ha dit que tanmateix estudiaran l'informe i "cada mil·límetre" que es pugui incorporar, s'integrarà.

Sobre la llei trans, Montero ha dit que "no pot cedir", ja que "no hi ha cap motiu per dir que els drets" de les persones trans "estiguin en dubte". "Tinc molt clar que aquesta llei serà llei" aquesta legislatura encara que ho sigui "més tard del que voldria", ha dit.