Madrid demana que els vacunats es puguin moure lliurement durant la Setmana Santa

El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha demanat aquest dimecres que les persones que ja han rebut la vacuna es puguin moure lliurement per l'Estat durant la Setmana Santa. Segons Aguado "almenys les persones vacunades s'haurien de poder moure lliurement pel territori nacional". En aquest sentit ha emplaçat el govern espanyol a desplegar "una estratègia de mobilitat per a tot el país, i no només per Setmana Santa, sinó que anés marcant una estratègia perquè cada comunitat autònoma no hagi de decidir pel seu compte què cal fer". Calen, ha dit "línies clares i mesures explicades amb suficient antelació".

Igual que altres territoris, Madrid demanarà aquest dimecres al consell Interterritorial de Sanitat que la vacuna d'AstraZeneca es pugui utilitzar en persones majors de 55 anys, tal com ja es fa a altres països. Segons Aguado, no hi ha estudis que desaconsellin aplicar-la a persones més grans d'aquesta edat.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus