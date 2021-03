Malenconia pel PP de l'any 1996

No era el millor dia per coincidir. I presencialment, a més. Res de veure's només a la pantalla de l'ordinador. L'expresident del Govern José María Aznar i l'actual líder del PP, Pablo Casado, van participar ahir en un diàleg organitzat per l'Institut Atlàntic de Govern i van estar més de dues hores asseguts a dos metres un de l'altre. L'expresident dirigeix ??l'Aula de Lideratge d'aquesta entitat i va pensar que era una bona idea convidar l'actual líder del PP just quan, avui, se celebren els 25 anys de la victòria del partit en les eleccions generals de 1996. Però aquesta invitació es va cursar fa unes tres setmanes. I, en aquests temps políticament accelerats, Casado ha fet en aquests 21 dies alguns passos que han molestat Aznar, com es va poder comprovar per la tensió que es respirava entre tots dos. Ni un gest d'afecte del padrí al fillol. Aznar està enfadat i volia que es notés.

Decisions compromeses

En només tres setmanes, el líder del PP ha escenificat la seva ruptura amb Mariano Rajoy en renegar de les decisions de carregar contra els votants en el referèndum de l'1-O, i també va anunciar que el partit abandonarà la seu de Gènova, a Madrid, la seva manera de marcar distàncies amb un «passat» molt més ampli en el qual, indefectiblement, Aznar està inclòs. I malgrat aquests dos recents episodis, Casado va reivindicar el llegat de tots dos exlíders del PP, en una mostra més dels seus vaivens estratègics.

En la conversa es va poder comprovar com el PP actual enyora la conjuntura de 1996. Casado es va atrevir a assenyalar dues diferències i demanar un desig. Primer, va arribar a dir que, en aquella època, el bipartidisme estava assentat i «pràcticament era qüestió de quan li tocava a l'altra part». Una frase que és probable que no agradés al seu antecessor. I, segon, Aznar va aconseguir reunificar tot el que estava a l'esquerra i a la dreta d'Alianza Popular perquè les formacions que va absorbir no eren «grans partits» com ho són Vox i Cs. «Això fa que la reunificació sigui més complicada», va advertir. El desig va ser una petició que ja va enunciar després de la davallada patida a Catalunya el 14-F. Rajoy i Aznar van estar set anys de caps de l'oposició fins que van guanyar unes generals. Ell també vol aquest marge.

Al final de l'acte, els moderadors van demanar a l'expresident del Govern que li donés un consell a Casado: «Cal marcar el camí, cal definir l'estratègia i cal prendre les decisions adequades». Pot semblar una recomanació simple, però ara mateix per al líder del PP, amb la pressió d'un Vox que es troba en el seu millor moment i ho aprofita per pressionar els populars sempre que pot, no ho és.