La Fiscalia arxiva el xat de militars en no apreciar la comissió de cap delicte

La Fiscalia de Madrid ha arxivat la investigació que va obrir a instàncies del Ministeri de Defensa pel xat d'un grup de militars de la 19a promoció de l'Acadèmia General de l'Aire que parlava de portar a terme un cop d'Estat i d'«afusellar 26 milions de fills de puta». El ministeri públic considera que els missatges «poden ser inapropiats, excessius i desafortunats», però no constitutius d'un delicte d'odi, perquè es van enviar en un grup «privat» de WhatsApp, en què es participava «amb llibertat» i «en la confiança d'estar entre amics», sense que hi hagués voluntat de publicitar les seves paraules fora d'aquest àmbit.

Els alts comandaments del grup de Whatsapp del qual es va tenir notícia per Infolibre van enviar, a més, una carta al Rei «exterioritzant una postura franquista i d'ultradreta». Entre els signants hi havia l'autor del missatge que proposava els afusellaments. La seva crítica al Govern es basava, segons la Fiscalia, en l'assetjament que deia que exercia sobre el poder judicial i l'amenaça que això suposa per a la separació de poders.

Més de 40 anys retirats

Defensa va informar la Fiscalia que els integrants del grup van passar a la retirada fa molts anys, «alguns fa més de 40», de manera que ni tan sols són a la reserva, cosa que impedeix al ministeri actuar contra ells administrativament o disciplinària.