L'Agència Europea del Medicament comença els tràmits per autoritzar la vacuna Sputnik

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha començat a estudiar els resultats dels estudis clínics en adults de la vacuna Sputnik. Com ja ha fet amb altres vacunes contra la covid-19, l'EMA ha iniciat aquest dijous la seva revisió científica perquè els estudis "suggereixen que la vacuna provoca la producció d'anticossos i de cèl·lules immunes" contra la covid-19. Els creadors de la vacuna, el centre d'investigació rus Gamaleya, feia setmanes que estaven en contacte amb el regulador de la UE perquè volien passar l'examen que permet la distribució de l'Sputnik al mercat europeu.

L'EMA també està fent aquesta "revisió continuada" a la vacuna de Johnson&Johnson, Novavax i CureVac. El regulador decidirà el pròxim 11 de març si avala el vaccí de J&J, mentre per les altres dues no hi ha una data prevista.

Tampoc l'EMA ha avançat quan donarà la seva opinió sobre la vacuna russa, ja que primer ha de tenir suficients evidències de tots els assajos per permetre als seus creadors demanar formalment l'autorització per comercialitzar la vacuna. Llavors, l'EMA acabarà la revisió de tots els resultats i decidirà si permet el seu ús.

L'Sputnik ja s'està administrant a Rússia i a altres països que l'han importat.