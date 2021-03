Ministeri i Comunitats pacten el tancament perimetral de les autonomies durant la Setmana Santa

La Comissió de Salut Pública ha acordat aquest dijous el tancament perimetral de les autonomies durant la Setmana Santa, entre d'altres mesures. El pacte compta amb el vistiplau del Ministeri de Sanitat i de les mateixes Comunitats, representades a la Comissió, però haurà de ser ratificat al pròxim Consell Interterritorial de Salut, dimecres vinent. Una altra mesura acordada és que no se celebraran esdeveniments que impliquin aglomeració o concentració. També s'ha establert limitar les reunions en espais públics o privats a un màxim de quatre persones tant a l'exterior com a l'interior i mantenir el toc de queda entre les deu de la nit i les sis de la matinada.

El document inclou com a recomanació desaconsellar expressament la celebració de trobades socials amb no convivents als domicilis o en altres espais tancats. A banda, es considera pertinent fer una campanya institucional per evitar la "relaxació de comportaments" amb el lema 'No salvem setmanes, salvem vides'.

Altres mesures fan referència a una relaxació de les restriccions a les residències geriàtriques amb els membres vacunats, per bé que es recomana continuar mantenint les mesures d'higiene i prevenció com l'ús de mascareta, rentat de mans i distància de seguretat, així com una ventilació adequada.

Així, es permetran les activitats grupals i l'ús de les zones comunes dins del centre. També es flexibilitzaran els règims de visites i sortides a partir d'una avaluació individualitzada de cada resident i de cada centre.

Una altra mesura que s'estableix en aquest àmbit, és que els treballadors han d'estar vacunats per treballar-hi. Per tant, per als nous treballadors, caldrà establir la pauta de vacunació tan aviat com sigui possible.