Els rumors fan reforçar la seguretat al Capitoli dels EUA

La policia del Capitoli va reforçar la seguretat de la seu del Congrés dels Estats Units després de rebre «informació preocupant» sobre els plans potencials d'un grup violent per intentar irrompre a l'edifici avui, la data en què, segons algunes teories conspiratòries, Donald Trump recuperarà el poder a la Casa Blanca.

«Hem obtingut intel·ligència sobre una possible conspiració d'una milícia identificada per irrompre al Capitoli el dijous 4 de març», va afirmar en un comunicat el cos policial encarregat de vetllar per la seguretat del Congrés. Tot el perímetre de l'edifici es manté tancat i fortament vigilat per militars de la Guàrdia Nacional des del passat 6 de gener, quan una torba armada de seguidors de Trump va assaltar la seu de la sobirania popular nord-americana. «El nostre departament està treballant per frenar qualsevol amenaça», afegia el comunicat.