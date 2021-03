La vacunació de les infantes afegeix més pressió sobre Felip VI

Felip VI i el Govern de Pedro Sánchez porten almenys tres mesos analitzant possibles iniciatives per millorar la transparència de la monarquia. Tres mesos en què ja no és només Joan Carles I i les investigacions sobre la seva fortuna el que inquieta l'actual cap de l'Estat. Dimarts es va saber que les germanes del Rei, Elena (57 anys) i Cristina (55), es van vacunar als Emirats Àrabs Units, on el pare té fixada la seva residència des de l'agost. El gest de les infantes va desencadenar crítiques en la majoria dels partits polítics i al Govern i ha afegit més pressió a un monarca que segueix sense tenir un paper proactiu en el seu moment més difícil des que va arribar al tron.

La Zarzuela, a través del cap de la Casa de Rei, Jaume Alfonsín, i l'executiu, amb la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, com a negociadora, tenen sobre la taula diverses mesures amb l'objectiu de regenerar la institució. Entre d'altres, segons fonts de La Moncloa, s'està estudiant la publicació del patrimoni de Felip i Letizia (una obligació que compleix qualsevol càrrec públic des de 2007), detallar les despeses de la prefectura de l'Estat, la renúncia per part del monarca de la inviolabilitat pels seus actes privats i la retirada del títol de rei a Joan Carles. Per a aquesta última iniciativa, caldria modificar un reial decret que el Govern de Mariano Rajoy va canviar el 2014, quan es va preparar l'abdicació, perquè l'excap de l'Estat i la reina Sofia poguessin mantenir el caràcter honorífic de reis i «honors anàlegs» a la princesa Leonor. Aquest pas també suposaria la sortida de Joan Carles de la «família real», de la qual forma part encara amb la seva dona, els Reis i les seves dues nétes. La Zarzuela no concreta per ara per quina via s'inclina.

El codi de conducta

Fins a aquest moment, la Casa del Rei ha intentat desvincular-se de l'escàndol d'Elena i Cristina dient que ja no formen part de la «família reial» i que Felip VI «no és responsable dels actes de les seves germanes». Respecte al seu pare, La Zarzuela insisteix des de fa mesos en dos arguments: el juny de 2019, Joan Carles va posar fi a tota la seva activitat institucional o oficial i, el març de 2020, va designar com a representant l'advocat Javier Sánchez-Junco. No obstant això, l'emèrit continua sent membre de la «família reial» i subjecte, per tant, al codi de conducta que Felip VI va aprovar quan va pujar al tron i que prohibeix, entre altres coses, rebre regals de diners i préstecs per sota del valor de mercat, aspectes que estan en qüestió per ara amb les dues regularitzacions davant d'Hisenda que ha fet aquests darrers mesos.

Les crítiques d'Iglesias

El comportament de les infantes va ser criticat pel vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, que va afirmar que la seva acció impulsa el debat a Espanya cap a «un horitzó republicà». Segons la seva opinió, la societat espanyola «no accepta» que membres de la família del Rei es vacunin a Abu Dhabi, quan «hi ha molts ciutadans que estan disciplinadament a la cua per quan tinguin la disponibilitat» de rebre la injecció. A hores d'ara, el gran gruix dels que estan rebent ?l'antídot són els majors de 80 anys.

Al ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, li sembla «molt malament» que s'hagin aprofitat de la seva «posició» per «saltar-se» l'ordre de vacunació, una conducta que genera «molta desconfiança» en la població. En canvi, el portaveu nacional del PP i alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va assegurar que no veu «perjudici» perquè «no li han tret la vacuna a cap espanyol».

En veure la polseguera que la notícia havia aixecat, Elena va enviar un comunicat a alguns mitjans en què, en nom també de la seva germana, va explicar perquè havien rebut l'antídot als Emirats Àrabs Units en la seva visita de la setmana del 8 de febrer. «Se'ns va oferir la possibilitat de vacunar-nos, al que vam accedir. Si no fos per aquesta circumstància hauríem accedit al torn de vacunació a Espanya, quan ens hagués correspost», es podia llegir en la nota. L'objectiu era obtenir «un passaport sanitari» que els permetés visitar el seu pare «regularment», sense guardar la quarantena de 10 dies que aquest país exigia als visitants fins fa poc. Des de fa unes setmanes, però, davant l'empitjorament dels contagis de coronavirus, les autoritats han endurit les restriccions i demanen confinament per a tots els que arriben als emirats, estiguin o no vacunats, de manera que les infantes no tindran tan fàcil sortir i entrar al país per veure Joan Carles I com pensaven.

Elena, a La Zarzuela

Després d'un altre matí de tensió al Pardo, Elena va acudir ahir al migdia en el seu propi vehicle fins al palau de La Zarzuela, va informar l'agència Europa Press. Segons va explicar un portaveu oficial de la Casa del Rei després, la visita no es va deure al fet que Felip VI l'hagués convocat per tractar aquest assumpte, sinó que va anar a veure la seva mare, la reina Sofia.