Villarejo queda en llibertat en no poder ser jutjat abans del màxim de presó preventiva

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón va acordar ahir la posada en llibertat del principal imputat del cas Tàndem -en què s'investiguen les clavegueres policials-, l'excomissari José Manuel Villarejo, després de l'escrit presentat en aquest mateix sentit per la Fiscalia Anticorrupció al matí, van informar fonts jurídiques. El canvi d'actitud fiscal, que fins i tot va recórrer en súplica la llibertat ja acordada per la sala penal en tres de la trentena de peces obertes en contra seva, és una conseqüència de la impossibilitat de poder jutjar-lo en cap d'elles abans del 3 de novembre, moment en què es complirà el màxim de quatre anys previst per a la presó preventiva.

No obstant això, per evitar la seva fugida, el magistrat, com li havia demanat el ministeri públic, acorda imposar a Villarejo compareixences diàries al jutjat. També li retira el passaport, li prohibeix sortir del país i obliga a comunicar qualsevol canvi de domicili. Una vegada que Anticorrupció sol·licitava la seva posada en llibertat, el principi acusatori obliga el jutge a ordenar la sortida de la presó.

Fonts de Podem van carregar contra la posada en llibertat de Villarejo. «Costa entendre-ho. Hi ha un risc alt de fuga», van assenyalar.

El procediment més avançat perquè l'excomissari, que estava a la presó madrilenya d'Estremera des de 2017, pugui ser jutjat és el format per la unió de les peces Iron, Land i Pintor, el començament de la vista oral del qual ha estat fixat per al 13 de desembre, fet que suposa que Villarejo va quedar en llibertat un mes i 10 dies abans. L'únic motiu pel qual podria romandre pres és que abans d'aquesta data hagués estat ja condemnat en algun dels procediments oberts en contra seu. En l'únic judici que s'ha celebrat contra ell, el de les injúries a l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, va ser absolt.

La causa d'Iron, Land i Pintor es jutjarà de manera conjunta i precisament la Secció Quarta de la sala penal de l'Audiència Nacional acaba de rebutjar el recurs d'Anticorrupció contra la seva decisió de deixar-lo en llibertat en ella. Amb la seva excarceració, quedarien nou mesos de presó preventiva que podrien ser usats posteriorment en cas que sigui necessari davant la celebració de proper judicis, informa Europa Press.

«Segueixo viu»

«Les clavegueres no generen merda, la netegen», va assegurar Villarejo davant dels periodistes que esperaven les seves primeres paraules en llibertat. «M'han tingut pres perquè no parlés. I per molt maltractament al qual m'han sotmès, segueixo viu. És una putada per als que han intentat acabar amb mi», va exclamar. «I recordeu, sóc presumpte», va repetir diverses vegades després d'insistir en la seva presumpció d'innocència.

«Això que fugiré és mentida», va assenyalar l'excomissari davant les càmeres que estaven situades a la sortida de la presó, on l'esperava la seva dona, Gemma Alcalá, també imputada en la causa; i el seu advocat, Antonio García Cabrera.

«Ara aniré a descansar una mica. Necessito descansar, però la meva funció únicament serà defensar-me», va explicar el comissari jubilat, que portava un ull tapat a causa d'un problema mèdic que va patir el passat febrer, quan va ser traslladat a l'hospital Gregorio Marañón de Madrid. Va perdre mobilitat en aquest ull i patia de visió doble. «Els dono les gràcies per venir a saludar-me. Confio ara en poder defensar-me. És la raó per la qual m'han tingut pres, perquè no parlés», va afegir, dirigint-se directament als periodistes: «M'ho han robat tot, però no em poden robar la capacitat de defensar-me».