Les manifestacions del 8-M, prohibides a Madrid però autoritzades a Catalunya

Després de diversos dies de polèmica, finalment no hi haurà cap tipus de marxa o concentració amb autorització oficial amb motiu del 8-M a la Comunitat de Madrid. La Delegació del Govern va comunicar ahir que es prohibeixen totes les manifestacions convocades a l'autonomia els dies 7 i 8 de març. Per contra, sí que hi haurà mobilitzacions a altres punts d'Espanya com Catalunya, Navarra o Múrcia, complint les mesures preventives. A Barcelona, ??per exemple, en la manifestació estàtica que tindrà lloc al Passeig de Gràcia podran participar fins a 3.500 persones.

No obstant això, la Delegació del Govern a Madrid va anunciar ahir, per sorpresa, que després d'estudiar «detalladament» totes les propostes de convocatòries, els recorreguts, la previsió d'assistència, la durada «i tenint en compte les possibles confluències de diferents concentracions multitudinàries a diverses zones de Madrid», s'ha pres «la decisió ferma de prohibir, per motius de salut pública, totes les manifestacions i concentracions, en un moment en què la Comunitat de Madrid segueix sent un dels territoris d'Espanya amb major índex de contagis, així com de persones hospitalitzades, per sobre de la mitjana nacional».

Posteriorment, el delegat del Govern, José Manuel Franco, va argumentar que era tal el volum de peticions rebudes que, segons els convocants, s'haguessin concentrat a diversos punts més de 60.000 persones, sense comptar les que poguessin acudir pel seu compte i sense registrar-se. «Sincerament, per responsabilitat, serietat i sentit comú» tocava prohibir les concentracions, en funció de «criteris objectius» emesos per diversos organismes, segons va explicar.

Així mateix, va informar que s'ha reunit amb diversos dels convocants per convidar-los a «demostrar les seves legítimes i justes reivindicacions» d'una altra manera i es va mostrar convençut de la «responsabilitat» dels madrilenys i les organitzacions a l'hora de complir la prohibició.

Catalunya diu que endavant

A Catalunya, la Generalitat permetrà que es duguin a terme totes les concentracions sol·licitades per al proper 8-M, tot i que va advertit que s'hauran de complir de manera «escrupolosa» les restriccions i mesures preventives vigents, entre elles sobre l'aforament, per evitar el contagi de la COVID. Els consellers d'Interior, Miquel Sàmper, i de Salut, Alba Vergés, van destacar que «el dret a la reivindicació ha de prevaler», sempre dins el marc de la seguretat que imposen les mesures antiCOVID. «Tenim el convenciment que seran actes que s'organitzaran amb totes les garanties», va destacar Vergés.

La Generalitat ha rebut ja més d'una cinquantena de notificacions per a concentracions feministes, tant el 7 de març a la tarda com el 8. Aquest any, va explicar Sàmper, el criteri que més s'ha supervisat ha estat el fet que es compleixin els aforaments en els llocs escollits per a les diferents mobilitzacions.

El Govern

En aquest context, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que dimecres va confirmar que cap membre del Govern assistiria a les manifestacions per complir amb la pauta marcada per la titular de Sanitat, Carolina Darias, que «no pertoca» anar les mobilitzacions , va assenyalar que com a membre de l'executiu està obligada a acatar les recomanacions sanitàries, però també va lamentar que es vulgui «criminalitzar» el moviment feminista.

I és que, un cop més, el 8-M està marcat per la polèmica, després que l'any passat es posés en qüestió que es permetessin multitudinàries manifestacions quan el virus ja avançava sense control per Espanya. Pocs dies després, va arribar el tancament dels col·legis i el confinament complet.

El desafiament

A Madrid, les principals cites havien estat convocades per la Comissió 8-M, que tradicionalment organitza les marxes multitudinàries, i pel 8-M Moviment Feminista de Madrid, que aglutina la principal organització contrària a la llei trans que promou el Ministeri d'Igualtat. La divisió en el moviment feminista al voltant de l'esborrany legal que permet el canvi de sexe i nom registral a les persones trans sense necessitat d'hormonació s'havia reproduït aquest any en les convocatòries reivindicatives previstes a Madrid. Així, la Comissió 8-M havia organitzat, d'una banda, quatre concentracions de fins a 500 persones. I el Moviment Feminista un acte a la plaça de Callao de 250 dones, prèviament acreditades.

Després de conèixer la decisió de la Delegació del Govern, la Comissió 8-M va avisar que «el moviment feminista estarà al 8 de març» i el col·lectiu Moviment Feminista que recorrerà la decisió. Així mateix, el sindicat d'estudiants ha decidit mantenir les protestes contra una prohibició que qualifica d'«antidemòcrata». Per part seva, el secretari general d'UGT va criticar que es prohibeixi el 8-M mentre que «la ultradreta i els feixistes fan el que els dóna la gana», en referència al fet que sí s'autoritzen actes de protesta organitzats per Vox o per negacionistes.