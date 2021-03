El Regne Unit i Bèlgica multaran per sortir del país sense causa justificada

El Regne Unit podrà multar a partir de dilluns amb 200 lliures (231 euros) les persones que no aportin a l'aeroport un nou justificant exigit per viatjar a l'estranger o que addueixin raons falses per sortir d'Anglaterra, va anunciar el Ministeri de Transport. Tampoc Bèlgica permetrà sortir del país sense causa justificada fins al 18 d'abril.

En un comunicat, el Ministeri de Transport britànic explica que tots els ciutadans que tinguin una raó acceptable, en el context de la pandèmia, per abandonar el país hauran d'omplir un formulari que presentaran a les aerolínies abans d'embarcar.

La policia que patrulla en els ports i aeroports podrà multar amb 200 lliures els que no facilitin el justificant, mentre que aquells intentin viatjar per motius no justificats hauran de tornar a les seves cases i afrontaran sancions per infringir el confinament, d'entre 200 i 6.400 lliures (7.400 euros).

Segons les normes vigents, només es pot viatjar a l'estranger per raons com feina, voluntariat, mèdiques, educatives o funerals. És a dir, descarta els viatges per turisme. Per tal de contenir la pandèmia, el Regne Unit obliga a més a fer quarantena en un hotel designat als viatgers que arribin de països amb variants de risc del coronavirus i tots han de fer-se un mínim de tres tests de COVID abans i després d'arribar a territori britànic.