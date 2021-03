Unides Podem abandera un nou intent d'investigar el rei Joan Carles al Congrés

La pressió sobre Joan Carles I continua. Unides Podem, ERC, PNB, JxCat, PDeCAT, Bildu, BNG, Més País, Compromís i la CUP van registrar ahir una nova sol·licitud per crear una comissió d'investigació sobre Joan Carles I i la contractació i l'abonament a càrrec de la Fundació Zagatka de vols privats. Com ja van fer en l'anterior petició -aquesta és la setena i la que compta amb més suports-, en el document que van presentar detallen que aquests fets es van produir després de l'abdicació del Rei emèrit, de manera que ja no estaria protegit per la inviolabilitat.

En aquesta comissió es posa el focus en la Fundació Zagatka, constituïda pel cosí de l'emèrit, Álvaro de Orleans Borbó, que, segons aquests partits, hauria sufragat els viatges de Joan Carles I per tot el món des de 2009 fins el 2018 per un total de 8 milions d'euros. En el text, vinculen aquestes despeses a la segona regularització de quatre milions d'euros que va presentar el monarca davant d'Hisenda la setmana passada.

Tot i que la iniciativa comptarà, previsiblement, amb el vistiplau dels lletrats de la Cambra, tot apunta que PSOE, PP i Vox tornaran a tombar-la a la Mesa de Congrés.

L'objectiu de la comissió, per tant, és investigar les «irregularitats fiscals» que hagués pogut cometre Joan Carles I i aclarir una sèrie de punts: si la Fundació Zagatka va finançar viatges a l'emèrit; si aquest va evitar declarar aquestes quantitats a Hisenda; si els diners que ha usat en les dues regularitzacions davant el fisc procedeixen de préstecs o donacions subjectes a obligació tributària; si el pagament d'aquests préstecs podria recaure sobre Felip VI i, finalment, si són necessaris canvis normatius per evitar aquests comportaments.

En el document es fa referència a una normativa del 2015, emesa per la pròpia Casa Reial que estableix que ni el mateix Cap d'Estat, ni la seva dona, filles i pares poden acceptar «préstecs sense interès o amb interès inferior al normal del mercat, ni regals de diners».

En un altre ordre de coses, la polèmica provocada per la vacunació de les infantes Elena i Cristina, germanes del rei Felip VI, durant una visita al seu pare, Joan Carles I, a Abu Dhabi creix si es té en compte que Cristina ha estat directora de l'Àrea Social de la Fundació la Caixa des de 1998 fins fa uns dies, i, a conseqüència d'això, ha col·laborat amb GAVI, una associació internacional l'objectiu principal de la qual consisteix a facilitar l'accés a vacunes de malalties infeccioses en els països menys desenvolupats.