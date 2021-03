La Fiscalia avala que es prohibeixin les manifestacions pel 8-M a Madrid

La Fiscalia va avalar ahir la prohibició de les manifestacions pel 8-M a Madrid decretada pel delegat del Govern a la comunitat, José Manuel Franco, atenent a la situació sanitària causada. També ahir, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, negava que el veto a les mobilitzacions amb motiu del Dia de la Dona respongui a criteris polítics perquè, segons va dir, només seria una possible decisió partidista si s'haguessin vetat les concentracions a nivell nacional.

La Fiscalia comparteix amb el delegat del Govern que el dret a la vida ha de prevaldre per damunt del dret de reunió. Unes hores abans que es conegués la resolució de la Fiscalia, Carmen Calvo havia defensat a Alcalá de Henares, mentre visitava un mural feminista a l'aire lliure, l'actuació del delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, per prendre la decisió de prohibir-les. «Amb un bon criteri ha pres una decisió per protegir la vida (...) Mirin les UCI com estan a Madrid i la preocupació perquè Madrid torni a retrocedir en aquest assumpte», va subratllar la vicepresidenta Calvo.

En aquest sentit, va tornar a justificar aquest veto a les manifestacions a Madrid per les xifres de contagis i els ingressos a UCI en aquesta regió amb motiu del coronavirus i perquè les concentracions a la capital són més multitudinàries que a la resta d'Espanya.

A més, va repetir que el Govern de Pedro Sánchez acatarà el que digui la Justícia respecte a la prohibició de celebrar manifestacions després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) decideixi, aquest cap de setmana, sobre els recursos presentats per diverses associacions i sindicats davant aquesta decisió.

Dijous, la Delegació del Govern a Madrid va comunicar que es prohibien totes les manifestacions convocades a la regió els dies 7 i 8 de març. Ahir, la Fiscalia va avalar la decisió, ja que considera que les mobilitzacions esdevenen un perill en l'actual estat de pandèmia, al temps que va qualificar d'«insuficients» les mesures de seguretat proposades pels organitzadors.

En canvi, sí que hi haurà mobilitzacions en altres punts d'Espanya, com Catalunya, Navarra o Múrcia, complint les mesures preventives. A Barcelona, per exemple, a la manifestació estàtica que tindrà lloc al Passeig de Gràcia, hi podran participar fins a 3.500 persones.

La Delegació del Govern a Madrid va justificar la decisió de prohibir les manifestacions «per motius de salut pública», en un moment en què «la Comunitat de Madrid segueix sent un dels territoris d'Espanya amb major índex de contagis, així com de persones hospitalitzades, per sobre de la mitja nacional».

A Catalunya, la Generalitat permetrà que es duguin a terme totes les concentracions sol·licitades pel 8-M, tot i que ha advertit que s'hauran de complir de forma «escrupolosa» les restriccions i mesures preventives vigents.