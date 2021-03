L'home que cuidava els gats de Fukushima

Sakae Kato cuida 41 gats a casa seva i un altre edifici buit en la seva propietat. Fa una dècada, es va quedar per rescatar gats abandonats per veïns que fugien dels núvols de radiació que eructaven de la propera planta nuclear de Fukushima. No se n'anirà. «Vull assegurar-me de ser aquí per ocupar-me de l'últim», va dir Kato. «Després d'això vull morir, ja sigui un dia o una hora després».

Més de 36.000 persones continuen desplaçades deu anys després de la catàstrofe nuclear de Fukushima, la majoria sense desitjos de tornar pel temor a la radiació o després d'haver iniciat una nova vida, i mentre segueixen les titàniques tasques de reconstrucció de la zona.

El destí de la regió va fer un tomb l'11 de març del 2011, quan un terratrèmol de 9 graus Richter originat a la costa nord-est de l'arxipèlag va sacsejar tot el país i va provocar un devastador tsunami que va arrasar la costa, va deixar 18.000 morts i desapareguts, i un profund trauma en la memòria col·lectiva.

A la central nuclear de Fukushima Daiichi, el desastre natural va provocar fusions parcials en tres dels reactors i altres danys que durant diversos dies van escampar residus radioactius entorn de la planta, cosa que va portar les autoritats a decretar la completa evacuació en 20 quilòmetres al voltant.



Despoblació accelerada



Les autoritats han aixecat progressivament en l'última dècada les ordres d'evacuació imposades per la radiació excessiva, tot i que un 2,4 % de la superfície de Fukushikma, la tercera prefectura més gran del Japó, continuen sent «zones de difícil retorn», i localitats com Futaba segueixen sense un sol habitant.

A Okuma, un dels municipis que allotja la central, només el 2,8 % de la població ha tornat després de reobrir-se als seus habitants fa un any, mentre que en les veïnes Tomioka, Namie i Iitate amb prou feines s'arriba al 10%, segons va dir el governador de Fukushima, Masao Uchibori, en una recent compareixença telemàtica, informa Efe.