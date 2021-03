Mor en un accident d'helicòpter el milionari francès Olivier Dassault

El diputat conservador Olivier Dassault, fill de l'empresari del grup industrial homònim Serge Dassault, va morir aquest diumenge als 69 anys en un accident d'helicòpter, segons van confirmar les autoritats. El grup Dassault és propietari de l'empresa que ha fabricat els avions Falcon i són inversors majoritaris del grup de comunicació Figaro, al qual pertany el diari francès 'Le Figaro'.



«Olivier Dassault estimava França. Capità d'indústria, diputat, regidor, comandant a la reserva de l'Exèrcit de l'Aire: durant tota la seva vida, mai va deixar de servir al nostre país. La seva mort brutal és una gran pèrdua», va escriure a Twitter el president francès, Emmanuel Macron, confirmant la notícia.





Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

La mort del fill del cèlebre industrial, mort el 2018 als 93 anys, va ser aquest diumenge a prop de la localitat de Tourques, al departament de Calvados, a l'oest de París. A l'aparell hi viatjava també el pilot, que, segons el diari 'Le Parisien', hauria perdut la vida a l'accident d'aquest vol privat. No han transcendit de moment les circumstàncies en què va tenir lloc l'impacte.Olivier Dassault era el més gran de quatre germans i era conegut particularment per la seva carrera política al partit conservador Els Republicans, pel qual actualment era diputat pel departament d'Oise, situat entre les ciutats de París i Amiens. «Profundament entristit per la mort accidental d'Olivier Dassault. Diputat, industrial, home de premsa, fotògraf, compositor... Ha tingut diverses vides sent un enamorat de la vida. La nostra regió perd un gran servidor», va escriure a Twitter Xavier Bertrand, company de partit i president de la regió Alts de França.