El Senat dels EUA aprova el pla d'estímuls de Biden d'1,9 bilions de dòlars

La cavalleria està en marxa i llesta per acudir al rescat de l'economia dels Estats Units. Després de dues jornades maratonianes de negociacions i maniobres ?dilatòries, el Senat dels Estats Units va aprovar ahir el massiu paquet d'estímul demòcrata per fer front a la pandèmia i reflotar l'activitat econòmica, un any després de l'inici dels primers confinaments.

La llei es va aprovar amb l'oposició en bloc dels republicans, incapaços, no obstant això, de frenar la primera gran victòria legislativa de Joe Biden, que podrà complir amb la promesa prioritària de la seva campanya. Aquesta nova injecció de liquiditat, que se suma a les dues anteriors aprovades durant la presidència de Donald Trump, aportarà 1,9 bilions de dòlars a l'economia estatunidenca.

L'estímul encara ha de ser ratificat en la Cambra de Representants, però no s'hi espera cap sorpresa, donada la majoria relativament folgada amb la qual compten els demòcrates. Un partit que va haver de fer concessions d'última hora als seus senadors més moderats per evitar que la llei descarrilés al Senat, un meritori encaix que va acabar acceptant també l'ala més progressista del partit.