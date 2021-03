Suïssa decidirà avui en un referèndum si s'hi prohibeix l'ús del burca

Els suïssos estan cridats avui a les urnes per votar sobre la prohibició d'ocultar la cara en públic, una iniciativa que apunta directament a les musulmanes que usen el nicab i el burca, tot i que molt poques ho fan al país alpí. Els sondejos donen una curta victòria a la iniciativa denominada «antiburca», després d'anys de debats i l'adopció de mesures similars en altres països europeus.

Malgrat que el text no esmenta les paraules burca i nicab a ningú se li escapa a qui va dirigida la prohibició. De fet, en els cartells de campanya es pot llegir «Frenar l'islamisme radical» amb imatges de dones amb nicab. Per la seva banda, els opositors a la iniciativa criden a votar «no» a una llei «islamòfoba, absurda i inútil». Si la iniciativa és aprovada, quedarà prohibit cobrir-se completament la cara en públic, tot i que estan previstes excepcions per exemple per als llocs de culte.

«L'objectiu de la iniciativa no són els musulmans. No qüestionem les seves pràctiques religioses», afirma a l'agència France-Presse Jean-Luc Addor, portaveu del «sí» i membre del partit de dreta populista UDC. Per Addor, es tracta de defensar «els valors de la nostra civilització». Reconeix que hi ha molt poques dones que porten aquest tipus de vestimenta a Suïssa però, explica, «quan s'identifica un problema, quan hi ha un problema, millor tractar-lo abans que quedi fora de control».

Oposició feminista

«A més de ser inútil, aquest text és racista i sexista. Pensem que el 2021, com a feministes, no és acceptable que la Constitució suïssa tingui un article que ordena o prohibeix a les dones el que sigui», va declarar a l'AFP Inés El Shikh, portaveu del col·lectiu de feministes musulmanes Els Fulards Violetes. Per Al Shikh, el projecte de llei crea la il·lusió d'un problema on no n'hi ha i només té a veure amb algunes desenes de dones. El «sí» segueix al capdavant en els sondejos però el seu avantatge inicial, molt folgat, es redueix des del gener. El Govern federal i el Parlament s'oposen a la mesura amb l'argument que fa front a un problema que no existeix. L'alternativa, que seria adoptada immediatament en cas de fracàs del «sí», obligaria la gent a mostrar la cara quan les autoritats ho exigeixen, per exemple a les fronteres. Els infractors poden rebre multes de fins a 9.000 euros. La ministra de Justícia suïssa, Karin Keller-Sutter, ha subratllat que la gran majoria de les dones que utilitzen nicab són turistes.