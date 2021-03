Els tests de covid d'Aldi s'esgoten en minuts

Una treballadora d'Aldi passant per caixa un lot de tests ràpids.

Els primers tests ràpids de covid-19 de venda lliure a Alemanya es van esgotar ahir en pocs minuts a la cadena de supermercats Aldi, segons van informar diversos mitjans alemanys. Les botigues del gegant alemany de la distribució oferien des d'ahir, com havien anunciat al llarg d'aquesta setmana, envasos de cinc tests ràpids a 25 euros la caixa. Segons el diari Zeit, en els establiments que la cadena té a diversos punts de la geografia del país, els tests s'havien esgotat minuts després de les set del matí, l'hora d'obertura. Per la seva banda, la cadena rival Lidl, que va començar també a oferir ahir els tests ràpids, però només a la seva pàgina web, va patir problemes amb el servidor per un excés de visites.