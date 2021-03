El TSJM ratifica la prohibició de manifestar-se a Madrid pel 8-M i desestima tots els recursos presentats

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha ratificat aquest diumenge la prohibició de manifestar-se a Madrid pel 8-M. La Secció 10a de la Sala del Contenciós-Administratiu ha desestimat cinc nous recursos interposats per sindicats i organitzacions feministes en contra de la decisió de la delegació del govern espanyol a Madrid, mitjançant la qual no es permeten les concentracions en motiu del Dia de la Dona.

Aquests recursos se sumen als tres que també es van desestimar ahir. En aquest sentit, els magistrats consideren que les manifestacions convocades suposen un "risc" i creuen que cal prioritzar el dret a "la salut, la integritat i la vida de les persones".

Concretament, en les darreres resolucions, entenen que la prohibició "no és contrària al dret" i subratllen que s'han analitzat diferents informes policials i mèdics sobre la situació. A més, assenyalen que el "dret a la reunió" pot estar subjecte a "limitacions" respecte a altres drets també "fonamentals". Precisament aquest, és un dels motius que al·legaven els col·lectius als documents.

A més, els magistrats avisen que la situació epidemiològica de la comunitat de Madrid no és bona, subratllant que la seva incidència acumulada és alta i que hi ha un increment de contagis ocasionats per les noves variants de la covid-19. En cap cas, recorden, ho fan per motius relacionats amb la "discriminació de gènere" tal com havien argumentat alguns dels recursos interposats.