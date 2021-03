Comuns i Podem defensen el feminisme en un acte conjunt

La ministra d'Igualtat del Govern espanyol, Irene Montero, va participar ahir en un acte feminista organitzat pels comuns i Unides Podem on va deixar clar que el feminisme té «més força que mai» i, per això, creu que no es pot mesurar a partir de les persones que surtin avui al carrer. Segons ella, «la força del feminisme es veurà reflectida en la força de les preguntes que el moviment ha sigut capaç de posar al centre del debat públic, i també per la força de la proposta de transformació social que el feminisme fa pel conjunt de la societat».

La ministra també va denunciar «l'operació política de les dretes de situar a la diana les dones i el moviment feminista» i va dir que una de les majors exponents ha estat Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid.

Per la seva banda, Ada Colau es va referir a les «contradiccions» que genera l'entrada a les institucions, i com «poden ser útils per transformar la realitat que no ens agrada». «Hem de preguntar-nos, com a feministes, si aquestes contradiccions es poden convertir en polítiques concretes que transformin la realitat». L'alcaldessa de Barcelona va fer també una crida al «respecte» entre les feministes.

La portaveu d'Esquerra Unida al Parlament Europeu, Sira Rego, va lamentar que el feminisme es troba davant d'una «ofensiva extraordinària i obscena liderada fonamentalment per l'extrema dreta». Per Rego, aquest moviment opera «de manera calcada a qualsevol punt del planeta i ho veiem cada dia a Europa».