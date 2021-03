El Govern d'Ayuso prohibeix una visita de Montero a un institut de Madrid

El Govern de la Comunitat de Madrid ha prohibit una visita de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a l'Institut públic d'Educació Secundària Gómez Moreno, al districte de Sant Blas, amb motiu del Dia de la Dona, al·legant que pretenia fer un acte polític, cosa que ha negat aquest departament ministerial.

Fonts pròximes a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, han assenyalat que la ministra Montero pretenia fer "un acte polític" en un institut públic "en horari lectiu".

La Comunitat de Madrid no permetrà "cap esdeveniment d'adoctrinament en centres educatius públics en horari escolar", ha indicat les mateixes fonts.

Fonts del Ministeri d'Igualtat, per part seva, han assegurat que la Comissió va ser qui va demanar la reunió i han negat que Montero anés a impartir una "xerrada LGTBI". "Primer l'excusa era per temes sanitaris, ara que la ministra volia fer una xerrada LGTBI. No és cert", afirmen.

En un vídeo que han difós en Twitter, les alumnes que havien organitzat la reunió de la Comissió d'Igualtat de l'institut Gómez Moreno amb la ministra Montero per a parlar sobre com viuen les joves el feminisme i la igualtat han lamentat la cancel·lació de la trobada en l'últim moment.

"Estem molt enfadades perquè ens han arrabassat una trobada el dia 8 de març que era nostre i en el qual els protagonistes no eren la política ni les ideologies, sinó el feminisme i com nosaltres, noies del barri de San de Blas, d'un institut públic portem, dia a dia, el feminisme i la igualtat a les nostres aules", han ressaltat les promotores en un vídeo.

A més, han destacat que "es tractava d'una trobada a l'aire lliure, amb un grup molt reduït de persones i amb la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries, amb el qual es trobaven d'acord tant la ministra Irene Montero com el seu equip de seguretat".

La Conselleria d'Educació, que és l'òrgan que ha d'aprovar qualsevol acte d'aquesta índole en els centres educatius madrilenys, no va autoritzar aquesta reunió i així l'hi va comunicar "amb antelació suficient", el passat dia 2 de març, a la directora d'aquest institut.

Fonts del Departament que dirigeix Enrique Ossorio han explicat a Efe que aquesta decisió es va adoptar, ja que "no es facilitaven detalls imprescindibles", com la durada de l'acte, l'hora de començament i de finalització i el motiu de la celebració, la qual cosa "podria perjudicar el desenvolupament de l'activitat del centre i la jornada lectiva dels alumnes".

Tampoc s'especificava "el nombre de persones que acudiria per determinar si es vulneraven o no les mesures de seguretat i higiene en els centres educatius".

"És exactament la mateixa informació que se sol·licita a qualsevol acte d'aquestes característiques, per la qual cosa no s'ha fet cap distinció", han precisat des de la Conselleria.

Han agregat que, en el cas concret d'aquesta visita a l'IES Gómez Moreno, també desconeixien si hi havia un acompanyament de mitjans de comunicació, com a periodistes, reporters, càmeres de televisió o gràfics, i el seu número.