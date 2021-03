Les incògnites que la declaració de Bárcenas hauria d'aclarir

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va anunciar a la Fiscalia Anticorrupció la seva intenció de col·laborar amb la justícia. Justificava no haver fet el pas abans amb la promesa que algú li va fer en nom del PP que la seva dona, Rosalía Iglesias, no entraria a la presó, però ho va fer quan el Suprem va confirmar la sentència del cas Gürtel. Aquestes setmanes seran claus per comprovar fins on arriba la seva promesa de col·laboració. Tindrà dues oportunitats per a demostrar-ho. Avui es reprèn el judici de la caixa B del PP i haurà de declarar; i dijous s'inaugura la comissió Kitchen del Congrés, en què declararà el dia 17. Aquestes són les incògnites que pot ajudar a aclarir:

Què és la caixa B?

Des de la seva declaració del 2013 davant del jutge Pablo Ruz en relació amb el que es van anomenar els «papers de Bárcenas», l'actitud de l'extresorer del PP ha passat per diferents fases. Llavors va reconèixer com a seves les anotacions en les quals deixava constància de les entrades i sortides de diner negre que es produïen en el partit. Però per no haver de qualificar-les així en el judici de la Gürtel va optar per definir-les com a «comptabilitat extracomptable» i es va mostrar reticent a afirmar el que havia dit en instrucció sobre les donacions d'empresaris a canvi d'obra pública.

Qui va dissenyar aquest sistema de finançament del PP?

Aclarit què recollien les seves anotacions, identificar qui va dissenyar el sistema serà clau per determinar des de quan el va utilitzar el PP. Bárcenas va ser gerent del partit entre 1990 i 2008, moment en què va ascendir a tresorer en substitució d'Álvaro Lapuerta, ja mort. En el seu escrit diu que «des de 1982 va existir institucionalitzat un sistema de finançament del PP amb percepcions en B que es realitzaven a través de donatius», però no esmenta ni el creador ni l'antecessor de Mariano Rajoy al capdavant del partit, José María Aznar.

Eren donacions finalistes?

La seva última versió, la que va oferir al cas Púnica, és que no eren «altruistes», perquè servien per obrir portes, però no es destinaven a contractes concrets. En el seu escrit diu que «la immensa majoria d'aquests donatius no tenien una naturalesa finalista, sense perjudici que puguin existir alguns concrets casos en què sí que va concórrer» una «contraprestació per percentatge a l'adjudicació d'obra o servei públic adjudicat». Assenyalar aquests contractes pot permetre actuar contra aquests empresaris i les autoritats que ho van permetre.

Qui coneixia la caixa B?

Bárcenas encara no ha identificat qui va dissenyar la caixa B, però sí diu que Rajoy «era perfecte coneixedor» d'aquesta perquè el 2009 es va reunir amb ell al seu despatx. «Li vaig mostrar els papers d'aquesta comptabilitat B, responent-me que com podia seguir conservant aquesta documentació comprometedora, que va acabar destruint a la màquina destructora de papers, sense saber que jo guardava còpia d'aquesta documentació».

Té proves o algú els hi va robar en l'operació Kitchen?

Segons la seva confessió, la documentació de la caixa B que guardava en pendrives a l'estudi de la seva dona li va ser robada pel comissari Enrique García Castaño, imputat en l'operació Kitchen. Bárcenas sosté que el va amagar com a protecció per la «desconfiança» que li generava el comportament que estava tenint l'exsecretària general del partit María Dolores de Cospedal. Davant del jutge del cas Púnica ha assenyalat que encara conserva tres caixes amb documentació que li guardava un amic.

Qui podria ordenar un dispositiu com el que es va executar?

Saber qui podia ordenar l'operació Kitchen és la clau tant de la causa a l'Audiència Nacional com de la comissió d'investigació que comença dijous al Congrés. El problema és que Bárcenas, en ser la principal víctima del dispositiu, no té més que suposicions, encara que pot ajudar a aclarir-lo pel seu coneixement del Partit Popular.

Per què es pagava un sobresou a certs càrrecs del partit?

Bárcenas les anomena «retribucions o complements de sou o compensacions» per a alts càrrecs del partit. Les van cobrar Rajoy, Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato i Jaime Ignacio del Burgo. Diu que es treien de la caixa forta que tenia al seu despatx i es lliuraven «amb una periodicitat que depenia de la liquiditat de la pròpia caixa». Fa referència a una gravació en què Lapuerta parla del sistema, però en el judici de la caixa B el seu advocat va demanar que declaressin periodistes, el que dóna a entendre que Bárcenas no en té cap còpia.

Amb qui va negociar el PP a canvi del seu silenci?

Identificar qui li va demanar a Luis Bárcenas «signar la pau» amb el PP, per al que va retirar l'acusació que exercia per la destrucció dels seus ordinadors, pot ser clau per saber qui va ordenar el finançament il·legal i fins i tot el dispositiu parapolicial de la Kitchen.