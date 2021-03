El Moviment 5 Estrelles acaba entrant al sistema a Itàlia

Els indignats del Moviment 5 Estrelles (M5S), força fundada el 2009 pel còmic Beppe Grillo, han arribat al final del seu espectacular avanç i, allunyant-se del seu idealisme «anticasta» original, han començat a dividir-se. Volien «obrir el Parlament com una llauna de tonyina», el que va despertar molts suports entre els electors, però el dia a dia a l'art de governar els ha transformat en «el gran partit moribund», com el defineixen alguns analistes.

El nomenament de Giuseppe Conte com a líder de l'M5S, formalitzat la setmana passada, hauria de ser l'últim pas per tancar una transformació radical de la «criatura» de Grillo, un canvi que a l'Eurocambra ja s'ha produït.

Segons una anàlisi de l'Institut Cattaneo, en la legislatura europea entre 2014 i 2019 el grup de l'M5S va votar al 76% de les ocasions igual que el Partit Socialista Europeu (PSE) tot i haver ingressat en el grup de l'impulsor del Brexit Nigel Farage, Europa de la Llibertat i de la Democràcia.

A dia d'avui i per desavinences entre els «anticasta» i els «governatius», uns 50 diputats de la formació han deixat el partit, han emigrat a altres formacions o intenten adherir-se a altres grups parlamentaris de la cambra italiana, perdent uns cinc milions d'euros les arques de l'M5S. Són els diners que cada parlamentari aporta al partit del seu sou. A més, tots els sondejos nacionals vaticinen que el suport entre els votants ha descendit al 15,8%; és a dir, que de cara a unes noves eleccions l'M5S no seria ni el primer ni segon partit, sinó el tercer o el quart si l'extrema dreta de Germans d'Itàlia (FDI), ara empatats amb ells, els avancés.

Van irrompre el 2003 des del no-res en el panorama polític i van obtenir el 25,56% de les paperetes. El 2018 van aconseguir el 32,68% i van passar a formar un govern amb la Lliga de Matteo Salvini. L'executiu estava presidit per Giuseppe Conte, un «outsider» que els llavors indignats «van pescar» a la Universitat de Florència, on impartia classes de jurisprudència. Sense eleccions pel mig, el 2019 van abandonar Salvini i van formar coalició amb el progressista Partit Demòcrata (PD). Però, dos anys després ha arribat Mario Draghi, que ha format un Executiu en el qual estan pràcticament tots els partits, encara que paradoxalment és com si no hi estigués cap, perquè tots tenen problemes de creixement.

Després de l'acceptació de «refundar» els «anticasta», Conte els ha dit que «és evident» que l'eix del partit és el centreesquerra. «Els temes del Moviment porten cap allà, Però hem de mantenir aquell populisme sa del primer govern per no patir els lobbies que a Itàlia influeixen, sobretot sobre el centreesquerra», va dir.