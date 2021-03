Nigel Farage anuncia la seva retirada de la política

El polític britànic Nigel Farage, un dels líders de la campanya per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, va anunciar la seva retirada de la prefectura del Partit per a la Reforma del Regne Unit i de la política en general, després de considerar que la seva funció ha acabat.

«Ja no hi ha marxa enrere. El Brexit ha acabat», va assegurar Farage en un podcast del diari The Telegraph. «No penso fer marxa enrere. Sé que he tornat una o dues vegades quan la gent pensava que havia marxat, però fins aquí hem arribat. S'ha acabat», va afegir.

Ara, Farage té intenció de seguir «influint en el debat polític». «No vull jugar a golf quatre vegades per setmana», va explicar el populista britànic, que va assegurar que la seva missió serà ara la de fer campanya «contra la influència de la Xina al Regne Unit» i l'agenda de la «correcció política». «He construït al llarg d'aquests anys una plataforma de xarxes socials prou considerable. Tinc influència. Per això vull seguir influint en el debat. Vull ?seguir canviant el debat. Però puc fer-ho sense estar en unes eleccions», va declarar.

El seu partit anterior, el Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP), va ser considerat una força impulsora de la sortida del país de la UE després del referèndum de 2016. El Regne Unit va abandonar finalment el bloc l'any passat i el període de transició posterior al Brexit va acabar al desembre. El país va arribar a un acord comercial d'última hora posterior a finals del 2020, però continua lluitant amb els efectes legislatius de la seva sortida.