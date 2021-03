El Papa demana als cristians de l'Iraq que tornin al seu país

Han passat exactament sis anys, vuit mesos i sis dies, ni un més ni un menys, entre tots dos discursos. Tots dos van ser fets a la mateixa ciutat, la de Mossul, al nord de l'Iraq, i el primer el va pronunciar Abu Bakr al Bagdadi, que, en aquell dia 29 de juny de 2014, proclamava des de la Gran Mesquita d'Al Nuri el naixement de l'Estat Islàmic i la seva condició personal de califa.

El segon discurs, sis anys, vuit mesos i sis dies després, el va fer ahir el papa Francesc. Molt a prop, a escassos 100 metres de la mesquita on es va pronunciar l'altre discurs. Si un estava ple d'odi, l'altre ho va estar de reconciliació.

«Aquí a Mossul les ferides de la guerra i la violència són extremadament visibles», va dir el pontífex, que des del passat divendres i fins avui està de visita oficial a l'Iraq, en un viatge que ha estat històric per molts motius: aquesta és la primera vegada que un Papa visita el país àrab, i Francesc es va reunir amb l'aiatol·là Al Sistani, quan tots dos van clamar per la pau entre religions.

Ahir va ser el moment de Mossul, ciutat devastada des del 2014 -des de la declaració de l'Estat Islàmic, que controlava la ciutat-, i fins al 2017, quan després d'una ferotge batalla, carrer a carrer, amb bombardejos constants de la coalició internacional, els jihadistes van ser expulsats de la ciutat.

Francesc va dedicar diverses paraules als habitants de l'indret. I, més concretament, als cristians. «Els demano que tornin a casa, que compleixin el paper que els ha tocat. Els cristians que tornin a Mossul seran la revitalització i el renaixement d'aquesta ciutat històricament diversa. La tràgica disminució dels deixebles de Jesús aquí i a tot l'Orient Mitjà fa un dany incalculable no només a les comunitats que se'n van, sinó també a les societats que ells deixen enrere», va assegurar Francesc, que va parlar en una plaça del centre de Mossul, envoltat de tota la destrucció material que ha deixat aquesta guerra.

Després de la seva pregària i discurs a Mossul, estava previst en l'atapeïda agenda papal que Francesc es dirigís directament al poble cristià de Qaraqosh, que també va ser conquerit per l'Estat Islàmic i que ara els seus habitants intenten reconstruir. Des d'allà, el pontífex va anar cap a Erbil, la capital del Kurdistan iraquià, on el Papa, a la tarda, va realitzar el res de diumenge a l'estadi d'aquesta ciutat juntament amb 10.000 feligresos.

Recorregut per Mossul

No obstant això, el pla inicial va quedar endarrerit uns minuts al matí, perquè, saltant-se el protocol, el Papa va voler recórrer el centre de Mossul per veure la destrucció amb els seus propis ulls. Ho va fer: va realitzar un tour en un cotxe especialment habilitat juntament amb l'arquebisbe de Mossul, Michael Najeeb.

«Preguem per aquesta ciutat i per totes les víctimes de la guerra. Si Déu és el Déu de la vida, i ho és, llavors a nosaltres no ens és lícit treure-l'hi a ningú; si Déu és el Déu de la pau, i ho és, llavors a nosaltres no ens és permès de fer la guerra. Vull enviar un missatge des d'aquí: la fraternitat és més forta que el fratricidi; l'amor, més fort que l'odi; la pau, més forta que la guerra», va afirmar el Papa.

Més tard durant el dia, a Qaraqosh i Erbil, el pontífex també es va dirigir als seus feligresos. Els va apel·lar directament, demanant-los que perseverin i que no abandonin les seves arrels: «La nostra reunió aquí mostra que el terrorisme i la mort mai tenen l'última paraula. Aquesta pertany a Déu i al seu fill, el victoriós sobre el pecat i la mort».

Després de la pregària dominical a Erbil, el papa Francesc va tornar a la capital, Bagdad, des d'on avui al matí, ja acabat el seu viatge històric a l'Iraq, tornarà a Roma.