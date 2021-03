El Parlament Europeu vota avui si aixeca la immunitat de Carles Puigdemont

El ple del Parlament Europeu votarà a última hora d'avui si accepta donar llum verda al suplicatori remès pel Tribunal Suprem per aixecar la immunitat de l'ex-president català Carles Puigdemont, per ser jutjat a Espanya pel seu paper en el Procés, tal com ha recomanat la comissió d'Assumptes Jurídics de l'Eurocambra.

Les normes de la institució preveuen una votació a mà alçada per als casos d'immunitats, però el context de la pandèmia per coronavirus que obliga a celebrar les sessions per via telemàtica impedeix complir aquest procediment, de manera que el pronunciament serà mitjançant vot secret.

Per això, els eurodiputats voten avui en la franja de dos quarts de set a tres quarts de vuit de la tarda, però el resultat no es coneixerà fins a demà, quan el recompte sigui anunciat per la presidència a l'inici de la sessió.

Al costat de l'ex-president Puigdemont, els eurodiputats es pronunciaran sobre altres quatre suplicatoris en la mateixa ronda de vots. Dos corresponen a dos dels ex-consellers que van fugir amb l'ex-president català a Bèlgica i que avui ocupen els altres dos escons de JxCat a l'Eurocambra, Toni Comín i Clara Ponsatí.

Els altres dos informes es refereixen a les immunitats del liberal croat Valter Flego i del popular portuguès Nuno Melo. En els cinc expedients, la comissió competent, la responsable d'Assumptes Jurídics, recomana al ple votar a favor de les peticions de les autoritats judicials nacionals.

Possible reactivació del cas

Si el vot del ple confirma la posició inicial redactada pel ponent, el conservador búlgar Angel Dzhambazki, quedarà suspesa la immunitat de Puigdemont i podrà reactivar-se el cas al tribunal belga que ha de decidir si executa l'ordre europea de detenció i entrega perquè l'ex-president català sigui extradit a Espanya.

De la mateixa manera es reactivarien els processos que afecten Comín i Ponsatí, el primer a Bèlgica i el segon al Regne Unit, ja que en ambdós casos els tribunals que examinen les seves extradicions van optar per esperar a la posició de l'Eurocambra.

El Suprem va remetre formalment els tres suplicatoris al Parlament Europeu al gener de 2020, però la paràlisi forçada per la pandèmia del coronavirus va bloquejar la seva tramitació fins el novembre passat, quan es van reactivar amb l'aval dels serveis legals de l'Eurocambra per celebrar les sessions confidencials sobre casos d'immunitat per via telemàtica.