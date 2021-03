Els suïssos aproven en un referèndum la prohibició d'utilitzar el vel femení

El resultat preliminar del plebiscit celebrat ahir a Suïssa sobre la prohibició de qualsevol tipus de vel a la cara de les dones apuntava a una victòria del «sí» per un 52,7% a favor davant d'un 47,3% en contra, segons els percentatges recollits per Swiss Info poques hores després d'acabar el recompte. Així, 17 dels 26 cantons que conformen el país van aprovar la mesura, que necessitava una majoria tant en el percentatge de població com en el nombre de cantons.

El resultat implica que la prohibició ara s'ha d'incorporar a la Constitució perquè després pugui ser aplicada als restaurants, a les botigues i als espais públics. La iniciativa va ser impulsada pels diputats de la formació conservadora Unió Democràtica de Centre (UDC), que vol prohibir la utilització del burca o el nicab, així com altres formes no religioses d'ocultar la cara, i ha estat plenament rebutjada per la resta de partits de l'espectre polític del país.

Des de la UDC, per contra, s'argumenta que aquesta prohibició contribuiria a impedir atemptats terroristes i altres formes de violència, i facilitaria la promoció de la igualtat de gènere, alliberant d'aquesta manera les dones que estan «controlades, oprimides i captives».

El comitè impulsor d'aquesta iniciativa va aplaudir la victòria de la iniciativa antiburca. Jean-Luc Addor, diputat de la Unió Democràtica de Centre, va celebrar «totes les personalitats d'esquerra i musulmanes que s'han atrevit a comprometre's amb aquesta iniciativa que és plenament alliberadora per a les dones». Així mateix, Addor considera que el text ha pogut reunir un ampli front que va molt més enllà de les files de la UDC. «Alguns musulmans han entès que el nicab és una manifestació ostentosa de l'Islam radical», va afegir el diputat.

Cal recordar que els suïssos van aprovar en referèndum fa 12 anys una proposta, que va rebre el suport de la dreta, per prohibir la construcció de nous minarets. Al centre de la campanya per al referèndum que es va celebrar ahir es va situar un controvertit cartell que mostrava una dona vestida amb un burca, amb minarets amb forma de míssil que apareixien de fons.