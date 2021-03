El tribunal de la caixa B del PP rebutja un acarament entre Bárcenas i Rajoy

El tribunal del judici de la caixa B del PP a l'Audiència Nacional ha rebutjat un acarament entre el principal acusat i extresorer del partit, Luis Bárcenas, i l'expresident del govern espanyol i dels populars Mariano Rajoy. La defensa de Bárcenas ho va plantejar en les qüestions prèvies que ha respost aquest dilluns al matí el president del tribunal, José Antonio Mora. El magistrat ha argumentat que es tracta d'una diligència "pròpia de la fase d'instrucció" que té sentit "quan no hi ha altres mitjans de provar un fet". "No es justifica per possibles contradiccions en què poguessin incórrer", ha afirmat. Mora ha dit que serà el tribunal qui "valori la credibilitat dels seus testimonis en conjunció a la resta de la prova que es practiqui".

D'altra banda, el tribunal ha acceptat que testifiquin els periodistes Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer i María Luisa Bernal que la defensa de Bárcenas va demanar per tractar d'acreditar l'existència d'una gravació del predecessor de Bárcenas, Álvaro Lapuerta, que parlava de pagaments a dirigents del PP.