El TSJ de Madrid prohibeix les manifestacions del 8-M

Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha prohibit la celebració de les manifestacions del 8-M, així com del dia previ, a Madrid per motius de «salut pública». D'aquesta manera, es desestimen els recursos d'algunes de les associacions i sindicats convocants, que havien denunciat que es tractava d'una limitació del dret de reunió i que havien assegurat complir amb totes les mesures de seguretat derivades de la pandèmia del coronavirus. Demanaven, doncs, que s'anul·lés la decisió de la delegació del govern espanyol a Madrid, recolzada també per la Fiscalia.

A les resolucions ja emeses, els magistrats consideren que aquest tipus de concentracions impossibiliten el manteniment de la distància entre els assistents. També assenyalen la dificultat d'establir dispositius policials ben dimensionats que permetin fer complir les normes sanitàries.

Un altre dels motius que posen sobre la taula és l'efectivitat d'aplicar un sistema que fraccioni els manifestants ja que, sovint, es poden barrejar amb altres vianants en segons quines zones de la ciutat, per on suposadament haurien de passar les marxes.

«Per tot això, ens sembla obligat evitar tot tipus d'esdeveniments que fomentin les aglomeracions i augmentin el risc de transmissió de la covid-19», conclouen.

Suport del Govern

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, va defensar la prohibició de concentracions el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, a Madrid. «Poden significar alguna possibilitat d'estar en risc», va afirmar.