Aquestes són les greus conseqüències polítiques de les paraules de Meghan i Enric

Que el Palau de Buckingham amaga una gelor gairebé inhumana era una cosa que es presumia des que Diana de Gal·les va revelar els seus secrets abans de morir. Però les denúncies de racisme que van abocar tant Enric com Meghan en la seva entrevista televisada als EUA provoquen greus implicacions polítiques. "En els mesos en què jo estava embarassada (del seu fill Archie), hi va haver preocupacions i converses sobre com de fosca podria ser la seva pell del nen", va dir Meghan, encara que es va negar a identificar l'origen d'aquestes paraules ja que "serien molt perjudicial per a ells ".



Posteriorment, l'entrevistadora, Oprah Winfrey, ha explicat que els ducs li havien deixat clar que l'autor d'aquests comentaris no era la reina Isabel II ni el seu marit, el príncep Felip.

Enric va tirar més llenya al foc en un extracte de l'entrevista no emès per la CBS però divulgat posteriorment per xarxes socials en què va assegurar que la parella havia abandonat el Regne Unit "en gran part" pel racisme. La ferida que s'obre és profunda. Transcendeix les picabaralles familiars tan característiques a la Casa dels Windsor per situar el punt d'inflexió e un problema d'alt voltatge polític com la discriminació per qüestió de raça.

El Palau de Buckingham guarda silenci. El Govern guarda silenci. La situació és tan tensa que només els comentaristes més afins a la família reial s'atreveixen per ara a sortir al contraatac.

En un país en què cap força política es declara oficialment com republicana, el líder de l'oposició, el laborista Keir Starmer, va ser contundent en qualificar de "molt molt greus" les al·legacions d'Enric i Meghan i demanar una investigació al respecte. "Això és més gran que la família reial.

Durant massa anys hem menyspreat aquestes qüestions i hem estat disposats a deixar-les de costat", ha afirmat en declaracions a la premsa. Va afegir que la denúncia "és un recordatori que massa gent pateix racisme al Regne Unit de segle XXI", de manera que cal prendre-s'ho "molt seriosament".

Per la seva banda, el primer ministre, Boris Johnson, va optar per la discreció i va preferir no sumar-se a Starmer, per despatxar amb un "no comment" totes les preguntes que li van formular al respecte als periodistes en una roda de premsa sobre el coronavirus. "Tinc la major admiració per la reina i pel paper unificador que exerceix", s'ha limitat a dir el líder conservador.

I en aquest moment d'escac a la reina, els republicans britànics van aprofitar per demanar "un debat nacional obert i franc" sobre el futur de la monarquia al país. El conseller delegat de l'organització Republic, Graham Smith, va assegurar a Efe que l'entrevista de Meghan i Enric confirma el que "molts ja sabien: que la monarquia està podrida fins a la medul·la i no reflecteix els valors britànics". Smith va afegir que "no el sorprèn" l'episodi de racisme cap al llavors nonat Archie perquè "estan ben documentats" comentaris similars per part d'elements de la família reial.

No només la institució monàrquica va ser acusada de racista. Enric va apuntar amb el dit a la premsa britànica, especialment als diaris sensacionalistes, amb els quals manté una llarga batalla i als quals acusa d'haver causat la mort de la seva mare, Lady Di "El Regne Unit no és intolerant, però la premsa britànica si, en concret els tabloides. Desgraciadament, si la font d'informació és inherentment corrupta o racista o engreixa perjudicis, això s'acaba filtrant a la resta de la societat", ha opinat.

És difícil d'endevinar el final de la tempesta desfermada per les declaracions. Els britànics només podran veure íntegra la nit de dilluns, però ja hi ha consens per qualificar-la com una de les entrevistes sobre la monarquia