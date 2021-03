Espanya registra 4.013 nous positius de coronavirus i 291 defuncions més en les últimes 24 hores

Espanya ha registrat 4.013 nous positius de covid-19 en les darreres 24 hores, fet que deixa la xifra global d'infeccions en 3.164.983 des del març de l'any passat. Pel que fa a les defuncions, des de dilluns n'hi ha hagut 291, i ara la xifra global és de 71.727. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 7.116 casos, seguida de Catalunya amb 6.114. Per darrere, Andalusia amb 4.970 i el País Basc amb 1.866. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 597.385 casos. Just després se situa Catalunya amb 509.596. Andalusia se situa en tercer lloc d'aquest rànquing amb 485.759 infectats. Les xifres catalanes són iguals que les d'ahir perquè no s'han pogut actualitzar per un problema informàtic.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 993, seguida del País Basc amb 271, les Canàries amb 182 i Castella i Lleó amb 171. Catalunya no ha facilitat xifres pel problema esmentat, segons informa el Ministeri de Sanitat.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 71.727 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 291 més que dilluns. Segons l'informe del Ministeri, 543 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Andalusia n'hi ha hagut 116, a Madrid 101 i al País Valencià 61. A Catalunya n'hi ha hagut 18.

Des de l'inici de la pandèmia 319.737 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 28.358 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 1.870 hospitalitzats, 198 dels quals a Unitats de Cures Intensives.

La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 89.149 i 6.466 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 416 persones, 53 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 36.766 hospitalitzats. Del total, 2.984 han anat a l'UCI. Aquestes dues xifres tampoc s'han pogut actualitzar. En canvi, sí s'han actualitat tant la xifra d'ingressos els darrers 7 dies, 135, com la d'ingressos a l'UCI la darrera setmana, 7.

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments hi ha 9.381 pacients hospitalitzats per covid-19 que ocupen el 7,54% del total de llits hospitalaris de l'Estat. A Catalunya hi ha 2.015 persones hospitalitzades per covid-19, el 8,19% de llits. També hi ha 2.358 ingressos en UCI a l'Estat, un 23,24% dels llits de cures intensives totals que hi ha a Espanya. A Catalunya n'hi ha 502, el 34,72% del total.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 853 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.152 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 188, a Catalunya 172 i a Andalusia 156.



Campanya de vacunació

D'altra banda, de les 5.583.955 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes fins a aquest 9 de març (4.026.555 de Pfizer / BioNtech, 387.600 de Moderna i 1.169.800 d'AstraZeneca) se n'han administrat fins ara 4.848.648 (3.962.404, 197.108 i 689.136 respectivament), que representen un 86% del total. Hi ha 1.412.236 persones que han rebut les dues dosis de la vacuna al conjunt de l'Estat.

En el cas de Catalunya de les 906.440 dosis rebudes (651.140 de Pfizer, 63.400 de Moderna i 191.900 d'AstraZeneca), fins ara se n'han subministrat 789.183, el 87,1% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (1.021.430) i fins ara n'ha administrat el 93,1% (951.168). Ceuta és la Comunitat que ha subministrat fins ara un percentatge major dels vaccins, 8.177 de 8.290 (98,6%). La que n'ha administrat menys a dia d'avui és el País Basc amb 181.629 dosis de les 248.460 que ha rebut, el 73,1% del total.