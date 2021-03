El Govern anuncia que arribaran 4,8 milions de vacunes de Pfizer a l'abril

Carolina Darias va confirmar que a partir del segon trimestre hi haurà un increment important del ritme de vacunació.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar ahir que a l'abril arribaran 4,8 milions de vacunes només de la farmacèutica Pfizer, cosa que incrementarà considerablement el ritme de vacunació. En una entrevista a la Cadena Ser, Darias va mantenir l'objectiu que el 70% de la població estigui vacunada durant l'estiu i va afegir que, si bé en el primer trimestre les vacunes van arribar de forma limitada, a partir del segon hi haurà un increment important amb gairebé cinc milions de dosis de Pfizer a l'abril; 1,2 milions de vacunes per setmana.

A més, va assenyalar que aquesta setmana s'aprovarà la nova vacuna d'una sola dosi de la farmacèutica Janssen -provinent de la companyia Johnson & Johnson- i que també es començarà a subministrar a partir d'abril.

«Anem complint fites marcades», va dir la ministra, al mateix temps que va recordar que ja s'ha vacunat el 100% de la gent gran de les residències, gairebé el 100% dels sanitaris i estan ja amb els més grans de 80 anys per vacunar posteriorment els més grans de 70 i 60 anys. «A partir d'aquí estarem en un nou estadi de vacunació», va destacar, després d'incidir que espera que aviat es pugui marcar el grup de les persones amb malalties de risc.

Pel que fa a les vacuna d'AstraZeneca, subministrada de moment només als menors de 55 anys, Darias va assenyalar que si hi ha evidències científiques i s'acredita que té efecte en edats superiors «estarem oberts» a això.

Així mateix, va confiar que en un termini no molt llunyà es pugui establir una auditoria externa per avaluar de manera conjunta el procés de vacunació, sempre amb el compromís del Consell Interterritorial de Salut.

D'altra banda, una funcionària de l'Agència Europea del Medicament (EMA) va «desaconsellar» als països membres de la UE que autoritzin amb urgència la vacuna russa contra la COVID-19 Sputnik V, al·legant la insuficiència de dades sobre les persones vacunades.

«És una mica com la ruleta russa», va afirmar Christa Wirthumer-Hoche, presidenta del consell de direcció. «Necessitem documents que puguem revisar. De moment no tenim dades sobre els efectes secundaris dels vacunats», va destacar.

«Estem a les fosques i per això desaconsello encaridament que s'emeti una autorització nacional amb caràcter d'urgència», va afegir Wirthumer-Hoche, instant els països a esperar la llum verda del regulador europeu.

Sputnik V va fer un pas clau per a la seva implantació a la Unió Europea la setmana passada amb l'inici de la seva revisió per part de l'EMA, amb seu a Amsterdam. Després d'aquest anunci, les autoritats russes van dir que estaven preparades per subministrar vacunes a 50 milions d'europeus a partir del mes de juny.

«Podrem tenir Sputnik V al mercat en el futur, però només quan hàgim examinat les dades necessàries» basades en «les normes europees de controls de qualitat i eficàcia», va insistir la representant de l'EMA.

Diversos països de la UE, impacients per un procés considerat massa lent, recorren a vacunes encara no aprovades, com Hongria, que va començar a administrar la vacuna russa a la seva població el mes passat. En aquest sentit, la República Txeca i Eslovàquia també han fet comandes a Rússia.