La Moncloa diu que la votació del Parlament Europeu demostra la confiança d'Europa en la justícia espanyola

La Moncloa considera que el resultat de la votació al Parlament Europeu -que ha aixecat la immunitat a l'expresident Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions- demostra la confiança d'Europa en la justícia espanyola i "la solidesa de l'estat de dret a Espanya". Segons la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, amb aquesta decisió el Parlament Europeu assenyala que un eurodiputat no es pot valdre de la seva condició per esquivar la justícia i que "els problemes de Catalunya es resolen a Espanya, no a Europa". "Aquesta és la línia del govern d'Espanya estenent la mà de les forces catalanes per buscar una solució a través del diàleg i la negociació", ha dit.