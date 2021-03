Set detinguts per segrestar i tatuar uns penis a la cara d'un discapacitat a Manacor

La Policia Nacional ha detingut a Manacor a set joves -quatre homes i tres dones d'entre 20 i 30 anys- per retenir i torturar durant dos dies a un home de 30 anys amb discapacitat intel·lectual, al qual van cosir-li els dits dels peus, van posar-li cola a la boca i van tatuar-li uns penis a la cara. Segons publica Diario de Mallorca, del mateix grup editorial de Diari de Girona, la recerca policial segueix oberta per poder determinar amb exactitud com van ocórrer els fets.

Segons les primeres informacions rebudes per la Policia, els fets haurien començat divendres passat, quan la víctima, un home de 30 anys amb una discapacitat intel·lectual, es va trobar amb un grup de joves a Palma, i va accedir a acompanyar-los al domicili d'un d'ells, a Manacor.

L'home va romandre allí durant dos dies, pel que sembla retingut pel grup. Durant aquest temps va ser sotmès a diverses vexacions: el van cremar, li van cosir els dits dels peus, li van posar cola en la boca i li van tatuar dos penis a la cara.

Finalment l'home va aconseguir sortir del domicili del domicili diumenge passat, i es va presentar acompanyat d'un familiar en dependències policials per denunciar l'ocorregut. La Policia va començar una recerca i durant els dos dies següents ha detingut a set persones, les quals haurien participat en els fets.