«Anava a executar-la, els herois són els que es van enfrontar a l'agressor armat»

«Em moro, em moro», era l'únic que articulava la dona apunyalada a Massamagrell (València), després de ser atacada a traïció per la seva exparella en ple carrer, quan era traslladada al vehicle patrulla de la Guàrdia Civil, conduït per un agent de l'ARS (Agrupació Reserva i Seguretat) mentre un caporal li tapava la ferida a l'abdomen -la més greu de les onze que presentava- amb un drap perquè no es dessagnés. «Amb una mà li premia la ferida i amb l'altra li agafava la mà per tranquil·litzar-la dient-li que tot sortiria bé, que estava amb la Guàrdia Civil», va relatar ahir el caporal Damián Salido.

Gràcies al ràpid trasllat de la víctima, de 53 anys, al centre de salut per part d'aquests dos guàrdies civils, que no s'ho van pensar dues vegades al valorar que en el temps que trigarien a arribar els serveis mèdics d'emergència, la dona hauria mort allà mateix, avui aquesta víctima de la violència masclista pot explicar-ho. Però no van ser els únics herois que van frustrar el crim. Dos veïns i un company de feina van sortir en defensa de la dona i després de colpejar el seu agressor amb tot el que tenien a l'abast -una clau metàl·lica de cotxe i fins i tot escombres- van aconseguir que aquest deixés de clavar-li el matxet. Posteriorment, dos agents de la Policia Local de Massamagrell van aconseguir reduir-lo després d'apuntar-lo perquè deixés anar l'arma, un ganivet tipus matxet.

«Anava a executar-la, els veritables herois són els veïns que es van enfrontar a l'agressor malgrat que aquest anava armat, posant en risc les seves vides», destaca Salido, que junt amb el seu company, Francisco Rodríguez, van evacuar en tot just un minut o dos la dona fins al centre de salut. «Ens van dir que els serveis d'urgència es demorarien uns 15 o 20 minuts, i veient que aquesta persona tenia molt poques probabilitats de sobreviure vam decidir acostar-la al servei mèdic més pròxim», aclareix el cap de la Guàrdia Civil. Una vegada allà i després que els sanitaris l'estabilitzessin, una ambulància del SAMU la va traslladar a l'Hospital Clínic i els agents anaven amb el cotxe obrint-los pas per no perdre ni un sol segon.

«Sentíem que se'ns n'anava i miràvem de tranquil·litzar-la, que seguís conscient en tot moment», assegura Salido, que li va tapar la ferida per on més sang perdia, a l'altura de l'abdomen, amb un drap blanc que tenia per netejar la pistola.

«La imatge era dantesca, si no arriben a aparèixer els testimonis que la van ajudar, la remata allà», apunta el caporal de l'ARS. De fet, el detingut, un exmilitar i advocat resident a Turís, portava una altra arma al cotxe -una katana- i uns prismàtics amb què havia estat vigilant els moviments de la seva víctima.

Salido confessa que en els seus prop de 27 anys de servei no s'havia vist tan afectat com per aquest cas, i això que al procedir de la unitat de Trànsit, ha hagut de presenciar per desgràcia la mort de menors d'edat en accidents de trànsit.

La metge del SAMU de Sagunt que va atendre la víctima ha enviat una carta a la comandància de la Guàrdia Civil de València per destacar i agrair l'acció d'aquests dos guàrdies, que, «amb la seva encertada actuació i ràpid trasllat de la víctima al centre de salut, van evitar el dessagnat i la seva mort a causa de la gravetat de les ferides rebudes». De fet, la dona ja està fora de perill i li han retirat la respiració assistida.