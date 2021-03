Un atac informàtic paralitza els serveis del SEPE arreu d'Espanya

Un atac informàtic va paralitzar ahir els serveis del SEPE arreu d'Espanya. El mateix servei d'ocupació va informar a través de xarxes que «per causes alienes, la web i la seu electrònica del SEPE no es troben disponibles». Fonts del Ministeri de Treball van confirmar que van ser objecte d'un ciberatac i van explicar que, de moment, desconeixen el seu origen. Ahir mateix tampoc tenien previsió de quan es podrà solucionar l'incident, encara que van estar treballant per restablir el servei amb la màxima celeritat.

L'atac d'un virus informàtic que presumiblement seria del tipus Ransonware, segons assenyalen fonts consultades, va generar incidències des de dos quarts de vuit del matí i, posteriorment quan els informàtics van identificar la magnitud de l'atac, va obligar els treballadors del SEPE a apagar tots els dispositius per minimitzar riscos. Això va impedir que la ciutadania pogués fer qualsevol tipus de tràmit amb les oficines públiques d'ocupació, com sol·licitar el reconeixement d'una prestació.



«No perillen les prestacions»

Fonts del Ministeri de Treball van explicar que no hi ha hagut robatori de dades i que no perilla el cobrament de les prestacions o altres subsidis. Habitualment, les nòmines que abonen les oficines d'ocupació es tanquen l'última setmana de mes i es paguen en els primers 10 dies. És a dir, les nòmines que cobraran els usuaris del SEPE aquest març ja estan tancades i els seus pagaments ja han estat autoritzats.

Els ciutadans, no obstant això, no podran realitzar cap tràmit en les 710 oficines que presten servei presencial, així com en les 52 tancades per a l'atenció telemàtica que té el servei públic d'ocupació repartides per tota Espanya. Això pot embussar el reconeixement de prestacions de cara al mes que ve.

Funcionaris consultats del SEPE mostren preocupació en cas que aquesta situació de bloqueig es mantingui en el temps, perquè el nombre de consultes pendents d'atendre es va acumulant. Actualment els treballadors del SEPE estan atenent els ciutadans que ja disposaven de cita prèvia per acudir presencialment a les oficines i estan anotant a paper i boli les seves consultes, per atendre-les una vegada es restableixi el servei. Perquè amb el programari bloquejat els empleats del SEPE no poden accedir a l'encreuament de dades entre Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social o del mateix SEPE.