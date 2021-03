Bárcenas diu «covards» a l'excúpula del PP per negar el finançament irregular

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va qualificar ahir de «covarda» i «moralment reprotxable» l'actitud de l'«antiga cúpula» del PP, «no de la de (Pablo) Casado», va voler precisar, per «no donar la cara i no reconèixer el que es va fer malament». «L'única cosa que em molesta és la covardia de no reconèixer que ens hem equivocat, que hem comès errors i que ens hem finançat il·legalment. Estan fora de la política i ja no se'ls pot ni exigir responsabilitat política» ni retret penal, va assegurar.

Bárcenas va començar la sessió corroborant la versemblança dels «papers» en els quals reflectia la comptabilitat en B del partit, gràcies a les preguntes de l'advocada de l'Estat Rosa María Seoane que li van permetre declarar que quan va abandonar el partit no va guardar cap document sobre la reforma de la seu i, no obstant això, les anotacions reflecteixen perfectament el pagat en negre.

A preguntes del seu advocat, Gustavo Galán, va aclarir tot el que tenia pendent des de feia dies, com negar intencions ocultes després de la seva intenció de col·laborar amb la justícia. «No hi ha cap delirant acord amb la fiscal general per perjudicar el PP en les eleccions», va asseverar.

Va explicar que el seu escrit a Anticorrupció responia a la imminència del judici, perquè, segons ell, col·labora des de juliol de 2013, quan va lliurar al jutge la documentació comptable que guardava. «Estic pagant part dels meus errors amb una pena de presó (en referència al cas Gürtel) i sense la meva declaració no seríem aquí en aquest moment», va dir per passar a enumerar el poc que hauria tingut Pablo Ruz sense aquella declaració.