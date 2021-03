Biden regularitza 320.000 veneçolans que es troben als Estats Units

El president dels Estats Units, Joe Biden, concedirà a uns 320.000 veneçolans que es troben al seu país la protecció migratòria de l'Estatus de Protecció Temporal (TPS, en anglès), que els permetrà treballar i residir legalment, en un pas que, segons el líder opositor Juan Guaidó, reconeix la dignitat dels seus compatriotes.

Dos funcionaris del Govern de Biden van fer l'anunci en una reunió amb periodistes en què van detallar que la mesura tindrà una vigència de 18 mesos, encara que podria prorrogar-se, i de la qual només es podran beneficiar aquells veneçolans que ja estiguin als EUA a data d'avui.

La mesura va entrar en vigor oficialment ahir, en publicar-se al Federal Register, el butlletí oficial del Govern en què es difonen lleis, disposicions i avisos públics. A partir de la publicació, els veneçolans interessats tindran 180 dies per acollir-se a aquest programa.

Un altre dels requisits per beneficiar-se de la mesura serà demostrar que no tenen antecedents penals i hauran de pagar unes taxes que sumen 545 dòlars al Servei de Ciutadania i Inmigració, que gestionarà les sol·licituds.

Un dels primers a reaccionar va ser Carlos Vecchio, representant diplomàtic als EUA de Guaidó, que va explicar que la concessió del TPS per als seus compatriotes mostra que la situació a Veneçuela «segueix sent crítica». «És una mesura important, era necessari i urgent que s'atorgués a favor dels veneçolans dins dels Estats Units», va opinar Vecchio

El TPS és un programa migratori creat el 1990 amb el qual els EUA concedeixen permisos de forma extraordinària a immigrants de nacions afectades per conflictes bèl·lics, desastres naturals, epidèmies o altres condicions que no facin segur el retorn dels nacionals als seus països d'origen.

«Fam i grups armats»

Biden ha decidit atorgar el TPS als veneçolans en considerar que no poden tornar de manera segura al seu país per les «condicions extraordinàries» que viu actualment Veneçuela, van indicar els dos funcionaris. «Hi ha una complexa situació humanitària amb fam estesa, malnutrició i la creixent presència de grups armats no estatals i infraestructures en ruïnes», va argumentar una de les fonts. Aquest funcionari va assegurar que Washington calcula que uns 320.000 veneçolans podran beneficiar-se del TPS.