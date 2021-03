Llum verda del Senat a la llei d'eutanàsia, a falta del si final del Congrés

El ple del Senat ha donat aquest dimecres llum verda a la proposició de llei d'eutanàsia, després de rebutjar de nou els vetos del PP i Vox, i remetrà el text al Congrés per a la seva ratificació definitiva i la seva entrada en vigor tres mesos després.

Només un centenar de senadors han donat suport als vetos, enfront de 155 vots en contra, els mateixos que han donat el vistiplau a la proposició de llei impulsada pel PSOE per a regular l'ajuda mèdica a morir.

La votació ha tingut lloc hores després d'un llarg debat celebrat al matí a l'hemicicle, que ha conclòs amb un aplaudiment als familiars de Maribel Tellaetxe i María José Carrasco (pacients que patien malalties incurables i que van sol·licitar l'eutanàsia abans de morir), presents en la tribuna de convidats.

"Avui és un dia per a la satisfacció", ha afirmat la senadora del PSOE María Esther Carmona, que s'ha felicitat pel "sòlid" suport parlamentari al text, "una bona llei", ha dit, que respon a un "clam social" que demana despenalitzar i regular l'eutanàsia.

Ha defensat que es tracta d'una llei "carregada d'humanitat", respectuosa, que no "assenyala" ni "estigmatitza" a ningú i que compta amb totes les garanties per a les persones que sol·licitin l'ajuda a morir i per als professionals que la prestin.

En aquest context, ha acusat el PP i a Vox d'intentar generar "por i soroll" i ha agraït la labor dels qui de manera desinteressada han treballat per la llei i van recollir un milió de signatures en suport a la regulació de l'eutanàsia.

Amb el seu veto, el PP ha rebutjat un text que considera de "dubtosa constitucionalitat" i que, ha denunciat, deixa desprotegits als més fràgils, la gent gran i les persones amb malalties cròniques i discapacitat, als quals "estigmatitza", "discrimina" i "convida" a posar fi a la seva vida.

"Cal alleujar el patiment i mai eliminar al que sofreix; l'Estat no pot passar de protegir la vida, a causar la mort", ha denunciat el senador popular Antonio Román, qui ha emmarcat la llei en "l'agenda ideològica d'un govern que busca la confrontació social" i liderar la "progressia mundial".

Tant el PP com Vox han reivindicat la millora de les cures pal·liatives enfront de l'eutanàsia, han denunciat que no s'hagin demanat informes a òrgans consultius, i han criticat aspectes concrets de la proposta, com l'obligació que els metges objectors de consciència s'inscriguin en un registre o la consideració de "mort natural" la provocada per l'eutanàsia.

El senador de Vox José Manuel Marín ha qualificat la llei d'eutanàsia d'"injusta i inoportuna" i ha destacat que "ningú té dret a provocar la mort d'un semblant greument malalt, ni per acció ni per omissió".

Marín ha preguntat al PSOE si pot afirmar que no es coaccionarà a les persones més vulnerables, "en residències i domicilis, per metges privats que cobraran per això", i ha acusat el Govern de voler instaurar "la indústria de la mort".

"Per a aquesta llei no hi ha vides indignes, sinó processos de sofriment que atempten contra la dignitat de la vida", ha respost el senador socialista Francisco Javier de Lucas, que ha recordat que aquesta norma no imposa l'eutanàsia a ningú, sinó que ofereix un dret.

Tots els grups que han rebutjat els vetos del PP i de Vox han subratllat que l'eutanàsia no és incompatible amb les cures pal·liatives, sinó que són processos complementaris, perquè l'ajuda a morir permetrà posar fi a un patiment que les cures no poden pal·liar.

Ciutadans ha defensat la regulació de l'eutanàsia com un avanç en la llibertat, però ha lamentat l'"escassa" qualitat normativa del text, crítica que han repetit diversos portaveus.

Koldo Martínez (Geroa Bai) ha ratllat la llei de "deficient" en contenir "errors d'embalum" i ha acusat el PSOE de no haver volgut despenalitzar o regular aquesta prestació en forma de suïcidi assistit. "Ho lamento avui i ho lamentaré durant molt de temps".

ERC, Bildu, Compromis, JxCat i el grup basc han votat a favor del text, mentre que UPN l'ha rebutjat i el Partit Aragonès ha optat per l'abstenció.