Polèmica per la publicació de la carta d'un violador a la portada d'un diari francès

El diari francès Libération va triar el Dia Internacional de la Dona per publicar a les seves pàgines la carta d'un presumpte violador. «´Jo et vaig violar, Alma'. La carta d'un agressor a la seva víctima», va titular el diari a la portada. Les crítiques a aquesta decisió editorial, que molts consideren desencertada, no es van fer esperar.

«He violat. Violes. Violem», així comença la carta de Samuel, un jove de 20 anys, estudiant de la prestigiosa escola d'estudis polítics Sciences Po Bordeus. El presumpte agressor reconeix haver violat la seva exparella, Alma. El testimoni d'aquesta jove relatant aquesta agressió va contribuir a obrir el debat sobre les violències sexuals a les escoles de l'elit política francesa.

Al llarg de la carta, Samuel explica la seva història personal, «els factors personals, culturals i socials que van participar en la comissió del seu acte». «La violència és un fet. Té una font. La meva s'explica en part per la meva història, però també per la meva educació i la societat en què he crescut», escriu.

Abans de la publicació de la polèmica missiva, la víctima, Alma, hospitalitzada per depressió en un centre psiquiàtric, hauria rebut una altra carta del seu agressor. Segons explica el diari Libération, la jove hauria donat el seu vistiplau a la difusió del text, la lectura del qual hauria «estat un alleujament» per a ella.

«Explicar no és excusar»

Davant l'onada de crítiques, el diari va justificar la seva decisió editorial: «La publicació de la carta aporta un punt de vista inèdit sobre la violació i afegeix complexitat al necessari debat, en particular per millorar la prevenció. Vam decidir publicar aquest document després d'haver-nos assegurat del consentiment de la víctima i d'haver informat l'autor dels riscos jurídics que té».

Aquest raonament no va aconseguir calmar els ànims entre les associacions de víctimes i les organitzacions feministes. «Donar la paraula a un violador perquè expliqui la violació en tota la seva ´complexitat', quina vergonya!», va assegurar a Twitter l'associació Osez li Feminisme. «Posar en portada i destacar el 8 de març la carta d'un home que va violar una víctima, actualment hospitalitzada, és un acte de violència per a centenars de milers de dones víctimes», va reaccionar el col·lectiu Nous Toutes, que va ser creat l'any 2018 precisament per denunciar les violències sexistes i sexuals.