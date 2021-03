PSOE i Mes Madrid proven d'evitar les eleccions anticipades a Madrid registrant dues mocions de censura contra Ayuso

Els grups del PSOE i de Més Madrid han anunciat aquest dimecres que han presentat al registre de l'Assemblea de Madrid dues mocions de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ho han fet pocs minuts després que s'hagi donat a conèixer –a través d'unes manifestacions del vicepresident de la Comunitat, Ignacio Aguado- que Ayuso ha decidit convocar eleccions anticipades per evitar que es repliqui a Madrid la moció de censura que PSOE i Cs han articulat a Múrcia.

PSOE i Més Madrid intenten d'aquesta manera forçar un canvi al govern regional de Madrid tal com PSOE i Cs han fet a Múrcia i sense haver d'anar a les urnes.

La qüestió queda ara a mercè del registre electoral. Si les mocions de censura s'han registrat abans de la dissolució de l'assemblea per part de la presidenta, no es podran celebrar eleccions anticipades com a mínim fins després del debat de les mocions.

Pel contrari, si les mocions de censura s'han registrat després prosperarà la convocatòria electoral.