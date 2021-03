Saps quina és la diferència entre Paca La Piranya i Santiago Abascal?

Aquest matí el nom de Paca La Piranya s'ha colat en el Congrés dels Diputats. El motiu? Pablo Iglesias ha nomenat l'actriu de 'Veneno' per respondre a Iván Espinosa de los Monteros sobre la controvertida llei trans.



"Ja que el Diputat Espinosa de los Monteros es referia a mi parlant de la llei trans", ha començat dient el vicepresident del govern, "li diré una cosa perquè ho entengui vostè". "Sap la diferència entre Paca la Piranya i el senyor Abascal? Paca la Piranya va fer la mili, senyoria".





La diferencia entre Paca La Piraña y Abascal ?? #SesiónDeControl pic.twitter.com/gap8pS44yr — PODEMOS (@PODEMOS) March 10, 2021

Mentre l'hemicicle s'omplia d'aplaudiments, Nadia Calviño, vicepresidenta tercera de l'Executiu s'acostava a Iglesias una mica desconcertada per preguntar-li: "Paca, què?". No obstant això, no és la primera vegada que el de Podemos fa al·lusió a la sèrie dels «Javis»: "Et fa riure, recordar, empatitzar però, sobretot, et fa comprendre el salvatge dolor que s'ha infligit i s'infringeix a les persones trans, simplement per ser elles mateixes", va escriure a Twiter sobre 'Veneno'.Paca La Piranya és unaque ha guanyat gran popularitat des que s'estrenés la sèrie sobre la vida de Cristina Ortiz,. De fet, la Piranya s'interpreta a ella mateixa en la ficció, ja que va ser amiga íntima de la mateixa Veneno, amb la qual va viure i va treballar. De fet, la Piranya compta actualment amb el seu propi programa a Atresplayer, 'Paca te lleva al huerto'.