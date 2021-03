Rússia arriba a un acord amb Itàlia per fabricar la vacuna Sputnik a territori europeu

Rússia ha signat un acord amb la companyia farmacèutica amb seu a Suïssa Adienne per produir la vacuna Sputnik contra la COVID-19 a Itàlia, va informar la cambra de comerç italo-russa en un comunicat, tot afegint que l'acord facilita el camí per a la creació de la primera planta de producció de Sputnik V a Europa, amb plans perquè la producció italiana comenci al juny. L'entitat va assegurar que les previsions apunten a la producció de 10 milions de dosis de Sputnik a Itàlia abans que acabi l'any.

En aquest context de creixent col·laboració entre Rússia i països europeus, Moscou va criticar i va exigir ahir disculpes pels comentaris d'una funcionària de l'Agència Europea del Medicament (EMA) que va comparar l'autorització d'emergència de la vacuna Sputnik per part d'alguns països europeus amb una «ruleta russa».

«Demanem una disculpa pública a Christa Wirthumer-Hoche, de l'EMA, pels seus comentaris negatius cap als membres de la UE que aproven directament la Sputnik», van explicar a Twitter els creadors de la vacuna, el centre de recerca estatal Gamaleya i el Fons sobirà Rus (RDIF). «Comentaris així són inadequats i soscaven la credibilitat de l'EMA i el seu procés d'avaluació», van assegurar, denunciant «possibles interferències polítiques».

Diumenge a la nit, la presidenta del consell de direcció de l'EMA, Christa Wirthumer-Hoche, «va advertir» als estats membres de la UE que no autoritzin la Sputnik amb caràcter d'urgència, al·legant la insuficiència de dades sobre les persones vacunades. «És una mica com la ruleta russa», va afirmar. «De moment no tenim dades sobre els efectes secundaris en els vacunats», va destacar, tot instant els països a esperar la llum verda del regulador europeu per començar a posar aquesta vacuna.