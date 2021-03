Cop múltiple a Casado

El que el PP va viure ahir sembla un exemple monumental del proverbi xinès més famós: «L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altre costat del món». En aquest cas, la papallona estava a Múrcia i ha provocat un greu terratrèmol a Madrid i grans moviments sísmics a Castella i Lleó.

El president dels conservadors, Pablo Casado, va començar el dia amb una agenda típica de dimecres. Primer, sessió de control al Govern al Congrés i, després, havia previst diverses reunions al seu despatx de la seu de Gènova per tractar altres assumptes del partit. Dimarts a la nit li havien arribat «alguns avisos» que Ciutadans podia trencar a Múrcia, però res més. Feia uns dies havia passat el mateix amb Castella i Lleó i els taronges no havien fet res. A la direcció del PP no tenien informació del que s'havia de produir, del divorci que els presentaria Ciutadans a l'autonomia i la implosió que això suposa per a la triple aliança amb Vox a la dreta. Els d'Inés Arrimadas estan en caiguda lliure, com es va veure a les catalanes, i en la primera oportunitat és el PSOE el que ha aconseguit fer-los una OPA hostil.

Alts càrrecs i barons autonòmics del partit posen nom i cognom al responsable d'aquest «error terrorífic» del PP, en paraules d'un president autonòmic: Teodoro García Egea, el secretari general. Ell és l'encarregat de la bona salut de la vida interna del partit i, a més, és de Múrcia, territori que ell es vantava de controlar. «Ja vam trencar amb Vox en la moció d'octubre i no tenim ben lligats Ciutadans. En aquesta situació de multipartidisme, quin soci ens ajuda per sumar llavors? Com pot ser que el secretari general no hagi ni olorat aquesta operació a la seva terra i no la desactivés?», es preguntava aquest president autonòmic.

Cap a dos quarts de deu del matí va arribar el primer cop a Casado. Ciutadans s'havia aliat amb el PSOE per presentar mocions de censura al PP al Govern de Múrcia i cinc ajuntaments de l'autonomia, inclòs el de la capital. Adeu a un feu dels populars, que han governat aquesta autonomia ni més ni menys que 26 anys. Aquesta maniobra política de taronges i socialistes va desencadenar una altra operació que, segons la Comunitat de Madrid, ja estava parlada amb Casado la nit anterior: si Arrimadas s'atrevia a deixar-los sols a Múrcia (on governen en coalició), ells premerien a la capital «el botó nuclear» i convocarien eleccions anticipades. Isabel Díaz Ayuso ho va fer, però Més País i el PSOE van presentar ràpidament mocions de censura, un moviment per curtcircuitar la crida a les urnes. La precipitació dels fets va provocar un embolic jurídic que encara no s'ha aclarit. La Mesa del Parlament autonòmic (presidida per Ciutadans) va admetre a tràmit les mocions i va frenar de facto la convocatòria electoral, ja que legalment una cosa obstaculitza l'altra. El xoc per aclarir què preval es resoldrà en el terreny de la justícia. La indignació va portar Ayuso a expulsar tots els consellers de Ciutadans del seu Govern autonòmic, una decisió que no ajudarà a la reconciliació.

La «corrupció» de Múrcia

Però aquest no va ser l'únic cop per a Casado. Pocs minuts després es va saber que el PSOE també intentarà tombar Alfonso Fernández Mañueco (PP) a Castella i Lleó, on presideix un executiu en coalició amb Ciutadans. La direcció dels taronges va assegurar que la seva voluntat era només castigar els dirigents del PP de Múrcia per la seva «corrupció i ser uns roba-vacunes» i que no té intenció de desallotjar Mañueco, però els esdeveniments es van accelerar i el que era un rum-rum aquestes setmanes enrere va esdevenir un fet. Només necessiten que quatre diputats de Ciutadans decideixin donar suport al PSOE. El secretari general d'aquesta formació a l'autonomia, Luis Tudanca, es va mostrar convençut que aconseguiran la seva missió, que va estar supervisada a la tarda des de la seu de Ferraz pel mateix Pedro Sánchez. El cap de l'executiu va estar reunit allà amb els seus col·laboradors i veu amb optimisme, segons aquests assessors, les mocions de censura a Madrid i Castella i Lleó.

«És al·lucinant com Sánchez segueix aconseguint els seus objectius tot i la pressió que té amb la seva gestió per la pandèmia i la crisi econòmica que tenim a sobre», es lamentava un alt càrrec del grup parlamentari del PP. El malestar de nombrosos dirigents del partit amb Casado i el seu nucli dur és altíssim, perquè consideren que els episodis viscuts ahir demostren que la «sala de màquines no funciona». Asseguren que ja li han fet arribar en privat i de manera directa al líder del PP que «no està envoltat de gent preparada». «García Egea ha estat entretingut ficant-li el dit a l'ull a Mañueco, a Juanma Moreno -president de la Junta d'Andalusia-i fins i tot a Alberto Núñez Feijóo en decisions del partit en les províncies en comptes de dedicar-se a assegurar-se el suport de Ciutadans», diu un president autonòmic. I un altre, també baró: «Hauria de dedicar-se a allò important. Ni s'ha assabentat».

Als barons els preocupa l'«operació d'altíssim risc» de la Comunitat de Madrid, ja sigui perquè s'arribin a debatre les mocions de censura o perquè hi hagi eleccions anticipades. En el primer cas, tenen por que Ángel Gabilondo, el candidat del PSOE i el més votat a les eleccions de 2019, pugui guanyar-la. En el segon, creuen que si Sánchez canvia Gabilondo per Margarita Robles, un nom que ha aparegut a les travesses, pugui atraure el votant de Ciutadans pel seu perfil moderat i «espanyolista» i reculli totes aquestes paperetes que abans van anar als taronges. «Que faci com Salvador Illa a Catalunya», apunta una diputada del PP.

Casado ja va trencar amb Vox en la moció de censura que Santiago Abascal va presentar a Sánchez a l'octubre, un pas que va ser celebrat per la part més moderada de la formació popular. No obstant això, aquest gest no ha estat premiat a les urnes: a Catalunya, la ultradreta va treure 11 diputats davant dels 3 de PP. Vox està intractable.

I, ara, ha estat Ciutadans el que ha fet el pas enrere a Múrcia i ja es veurà què fa a Madrid i Castella i Lleó finalment. Casado està sol, sense socis ni a dreta ni a esquerra. A la nit va sortir García Egea donant per fet que Cs també ha pactat amb el PSOE «enderrocar» els governs a Castella i Lleó i la Comunitat de Madrid.