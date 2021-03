Europa autoritza la vacuna de Janssen

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha avalat l'ús de la vacuna Janssen de Johnson&Johnson per a majors de 18 anys. En un comunicat aquest dijous, l'EMA ha recomanat l'autorització comercial condicional d'una quarta vacuna a la Unió Europea. A més, és la primera vacuna d'una sola dosi que es podria administrar a la UE i, per això, des de Brussel·les confien que permeti accelerar la vacunació en els pròxims mesos. L'EMA considera que la vacuna de J&J és segura i ha certificat que té una eficàcia del 67% per evitar la malaltia de la covid-19.

"La Unió Europea tindrà una altra opció per combatre la pandèmia i protegir la vida i la salut dels seus ciutadans", ha dit Emer Cooke, directora executiva de l'EMA, remarcant que l'antídot només requereix una dosi per generar immunitat.

Brussel·les ha comprat per aquest any 200 milions de dosis de la vacuna de J&J, que se sumarien als 600 milions de Pfizer, els 160 milions de Moderna i els 300 milions d'Oxford-AstraZeneca. Tanmateix, desconeix quantes s'entregaran exactament en els pròxims mesos.

