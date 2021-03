Simpatitzants de Vox omplen la Plaça Belluga de Múrcia per a veure a Abascal

Un autèntic bany de masses en una plaça Belluga en la qual pràcticament no hi cabia ningú més. Al crit de "president, president" i "viva Espanya" ha estat rebut Santiago Abascal, president de Vox, per centenars de persones a la Plaça de la Catedral de Múrcia. L'acte, programat a penes 24 hores després de la moció de censura interposada per Ciutadans i PSOE per a fer fora el Govern regional de López Miras de San Esteban, ha començat a les 12.30 hores, però minuts abans la Plaça Belluga ja es trobava abarrotada per centenars de simpatitzants del partit que volien veure al líder nacional.



Com mostren les imatges que acompanyen a aquesta notícia, els simpatitzants que han omplert la plaça no guarden la distància de seguretat que correspon per la pandèmia de coronavirus. Abans de començar el seu discurs, el líder de la formació conservadora ha demanat a tots els assistents que complissin les mesures de seguretat i de prevenció per a evitar contagis de coronavirus, alguna cosa que, donada la massiva afluència a l'acte -que en principi només era per als mitjans de comunicació-, no es podia dur a terme.



Abascal ha fet una crida a la societat murciana al fet que "surti als carrers per a exigir que no es cometi la traïció" després de conèixer-se ahir que Ciutadans -soci de Govern del PP de Miras- ha pactat amb el PSOE i junts han presentat una moció de censura contra l'Executiu murcià. En aquest sentit, ha denunciat l'"atropellament i robatori que es vol cometre contra la societat murciana". "Múrcia és el lloc més important d'Espanya, però està a punt de ser sotmesa per la traïció i a l'eixelebrada carrera per a veure qui pacta abans amb Sánchez i Iglesias".



Així mateix, ha assenyalat que "votar avui a Ciutadans és votar a PSOE i Podemos", formacions que han conformat "el pitjor govern que hi ha hagut a Espanya en molt de temps". En aquest moment s'han escoltat crits de "Sánchez, vés-te'n ja" o "Traïdors". El líder de Vox ha lamentat que el PP no fes cas de les seves recomanacions i no convoqués eleccions en aquelles comunitats autònomes en les quals governa amb Ciutadans: "Els vam advertir de la capacitat de traïció de Ciutadans". Per a Abascal, "no és legítim mentir a la gent", ja que si no s'evita la "traïció de Cs, aquesta Regió lleial a Espanya caurà en mans del socialisme i comunisme corromput".



Durant la seva intervenció, Abascal ha estat acompanyat pels diputats nacionals Lourdes Méndez, Joaquín Robles i Luis Gestoso; el diputat regional Pascual Salvador i el president provincial, José Ángel Antelo, encarregat de presentar davant els simpatitzants i votants de Vox al seu líder.



També ha proclamat que Múrcia "vol la fi de les lleis totalitàries de l'esquerra, que els pares puguin triar amb llibertat l'educació per als seus fills, un Pla Hidrològic Nacional i uns representants que diguin el mateix en una comunitat o una altra". També, en paraules del líder del Vox, la Regió mereix que no es criminalitzi al sector agrari i que es compleixi "la deportació immediata de tots els immigrants il·legals que han destruït la convivència als nostres carrers i pobles", paraules que han aixecat els aplaudiments dels simpatitzants del partit. "No volem violacions" o "Seguretat", ha ressonat en la plaça Belluga amb el moviment de les banderes d'Espanya.



Finalment, ha indicat als murcians que "treballarà sense descans" perquè a la comunitat no hi hagi un parlament de "corruptes, deslleials i trànsfugues". En aquest sentit, ha demanat "perdó" a la ciutadania murciana per no haver seleccionat "a les persones adequades" -en al·lusió als diputats de Vox en l'Assemblea Regional expulsats del partit- en aquesta província i perquè "només el diputat regional Pascual Salvador és lleial al parlament d'aquesta Regió".



"Lluitarem per liderar Múrcia i perquè mai més (PSOE i Ciutadans) puguin recuperar el poder". Abascal se n'ha anat de la cèntrica plaça murciana al crit de "Viva Murcia, viva Espanya". A continuació, com si es tractés d'una 'processó', centenars de persones han acompanyat al líder del partit conservador en direcció a la plaça dels Apòstols de Múrcia.





Un grup de persones d'ideologia d'esquerres, amb el puny esquerre enlaire i amb banderes de l'Orgull LGTBI han esperat a Abascal al seu pas a la plaça dels Apòstols. En aquest moment, alguns dels simpatitzants de Vox han aixecat el braç dret i han llançat proclames com a ''Viva Espanya'' o ''Viva el Caudillo'.