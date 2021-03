Espanya ajorna la seva decisió sobre AstraZeneca

La ponència de vacunació va decidir prosseguir en els pròxims dies el debat sobre l'ampliació fins als 65 anys de vacuna d'AstraZeneca. Aquest òrgan del Ministeri de Sanitat, que compta amb experts externs, revisava ahir el límit de 55 anys establert fins ara en vista de les últimes evidències científiques, especialment l'estudi publicat per la sanitat britànica, però no ha arribat a cap acord, segons fonts del departament.

França, Alemanya, Suècia, Itàlia, Grècia, Portugal, Bèlgica o Andorra són alguns dels països europeus que les últimes setmanes han aixecat el veto a aquesta vacuna per a les persones grans, després de recents estudis que n'avalen l'eficàcia. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) també recomana utilitzar-la per a més grans de 65 anys.

Fa dies que Catalunya reclama que s'autoritzi l'ús de la vacuna d'AstraZeneca per a majors de 55 anys. Aquest dimecres, Salut va augmentar la pressió llançant a Sanitat una advertència: «O actuen o actuarem». Andalusia o les Balears són altres comunitats que han demanat poder administrar l'injectable a persones de més de 55 anys.

Metges i científics espanyols també han reclamat al comitè que fixa els criteris per a la campanya d'immunització que revisi el seu actual límit de 55 anys. És, segons l'opinió dels experts, una mesura de fàcil adopció que permetrà accelerar el ritme de vacunació a Espanya.

Vergés i Illa, discrepen

Alba Vergés va retreure al govern espanyol no tenir «agilitat» davant d'algunes qüestions com l'ampliació d'AstraZeneca, preguntada per les declaracions a RAC1 de l'exministre de Sanitat Salvador Illa, que va avisat que si la Generalitat decideix tirar pel dret amb la vacuna de la farmacèutica anglesa i posar-la als majors de 55 anys «hi podria perdre més que guanyar».

La titular de Salut considera que l'estat espanyol no sent la «pressió» d'haver de vacunar, perquè se n'encarreguen les comunitats. «No cal parlar en aquests termes. El que li demanem és que la seva competència, que és una, l'exerceixi en pro de la ciutadania», va respondre.